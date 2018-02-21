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Конте: «Я хочу остаться, но при нашей работе чемодан всегда должен быть наготове»

сегодня, 08:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Челси» Антонио Конте после домашнего поединка с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) ответил на вопрос о своём будущем в лондонском клубе:

«За 14 лет „Челси“ 10 раз менял рулевого, поэтому у клуба есть тенденция менять всё здесь и сейчас. СМИ знают об этой привычке и сразу же реагируют на отрицательные результаты. Заголовки о моём увольнении появились уже после первого матча сезона против „Бернли“.

Для меня это не проблема, если честно, мне нравится быть под давлением. Я только надеюсь, что это не будет влиять на игроков. Я очень чётко сказал, что у меня есть контракт до 2019 года, и я намерен уважать его. Но в футболе может случиться всё что угодно. Я счастлив в „Челси“, но это чувство должны испытывать обе стороны.

При нашей работе твой чемодан всегда должен быть наготове. Я намерен остаться здесь, но если что-то изменится, тогда уже появятся различные варианты».

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Все комментарии
Гуливер
Гуливер ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:05
Рауль и Зидан:
Я бы Конте в Реал взял ,такой жёсткий тренер нужен игрокам Реала . А то совсем офигели ,когда им покайфу играют . Настроения нету , можно Лаганесу проиграть , а когда настроение есть там и ПСЖ можно обыграть
а,чем Конте лучше такое же дно,по кд сливающий Борнмутам и Пэласам
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:52
Конте понимает, что шансов остаться у него очень мало.
Но все-таки произносит те слова. которые ему кажутся высокими.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 08:45
Я бы Конте в Реал взял ,такой жёсткий тренер нужен игрокам Реала . А то совсем офигели ,когда им покайфу играют . Настроения нету , можно Лаганесу проиграть , а когда настроение есть там и ПСЖ можно обыграть
VIPded
VIPded
сегодня в 08:42
Работай нормально и за тебя держаться будут!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:03
Зачем такой тренер, который на чемодане сидит?
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