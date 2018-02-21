Конте: «Я хочу остаться, но при нашей работе чемодан всегда должен быть наготове»

Наставник «Челси» Антонио Конте после домашнего поединка с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) ответил на вопрос о своём будущем в лондонском клубе:

«За 14 лет „Челси“ 10 раз менял рулевого, поэтому у клуба есть тенденция менять всё здесь и сейчас. СМИ знают об этой привычке и сразу же реагируют на отрицательные результаты. Заголовки о моём увольнении появились уже после первого матча сезона против „Бернли“.

Для меня это не проблема, если честно, мне нравится быть под давлением. Я только надеюсь, что это не будет влиять на игроков. Я очень чётко сказал, что у меня есть контракт до 2019 года, и я намерен уважать его. Но в футболе может случиться всё что угодно. Я счастлив в „Челси“, но это чувство должны испытывать обе стороны.

При нашей работе твой чемодан всегда должен быть наготове. Я намерен остаться здесь, но если что-то изменится, тогда уже появятся различные варианты».