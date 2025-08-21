«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Пинко

1755790854

сегодня, 18:40

Представляем обзор линии БК Пинко и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Челси», который состоится 22 августа 2025 года.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» начал неудачно еще один сезон АПЛ и теперь хочет как можно быстрее реабилитироваться перед болельщиками. Сделать это будет очень сложно, ведь «Челси» в этом году претендует на максимально высокие места и встреча будет сложной для каждого из коллективов. В любом случае, «молотобойцы» хотят как минимум не проиграть, и даже ничья была бы приемлемой.

16 августа «Вест Хэм» проиграл на выезде «Сандерленду» (0:3), а девятого числа команда выиграла у «Лилля» в товарищеской игре (2:1, по пенальти).

«Челси»

Лондонский клуб не смог выиграть в первом туре, однако все еще уверен в своей силе и попытается добиться хороших результатов в следующих турах. В игре с «Вест Хэмом» гости считаются фаворитами, несмотря на выездной статус поединка и постараются забить первыми, чтобы заставить «Вест Хэм» нервничать, что может привести к победе.

17 августа «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а 10 числа команда разгромила в товарищеской встрече (4:1).

Котировки БК Пинко

Победит «Вест Хэм» – 4.9

Ничья – 4.05

Победит «Челси» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

«Челси» проиграл один поединок из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних домашних матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл три последних поединка подряд у «Вест Хэма»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Пинко предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у «Вест Хэма» не все в порядке внутри коллектива и во второй игре подряд команда не сможет набрать очки.