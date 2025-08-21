«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Пинко

Представляем обзор линии БК Пинко и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Челси», который состоится 22 августа 2025 года.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» начал неудачно еще один сезон АПЛ и теперь хочет как можно быстрее реабилитироваться перед болельщиками. Сделать это будет очень сложно, ведь «Челси» в этом году претендует на максимально высокие места и встреча будет сложной для каждого из коллективов. В любом случае, «молотобойцы» хотят как минимум не проиграть, и даже ничья была бы приемлемой.
16 августа «Вест Хэм» проиграл на выезде «Сандерленду» (0:3), а девятого числа команда выиграла у «Лилля» в товарищеской игре (2:1, по пенальти).
«Челси»
Лондонский клуб не смог выиграть в первом туре, однако все еще уверен в своей силе и попытается добиться хороших результатов в следующих турах. В игре с «Вест Хэмом» гости считаются фаворитами, несмотря на выездной статус поединка и постараются забить первыми, чтобы заставить «Вест Хэм» нервничать, что может привести к победе.
17 августа «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а 10 числа команда разгромила в товарищеской встрече (4:1).
Котировки БК Пинко
- Победит «Вест Хэм» – 4.9
- Ничья – 4.05
- Победит «Челси» – 1.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13
Статистика
- «Челси» проиграл один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних домашних матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Челси» выиграл три последних поединка подряд у «Вест Хэма»
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Пинко предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у «Вест Хэма» не все в порядке внутри коллектива и во второй игре подряд команда не сможет набрать очки.