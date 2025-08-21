 
Кунде: «Надеюсь, я побью рекорд Абидаля в „Барселоне“»

вчера, 18:32

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился своими мыслями о продлении контракта с «Барселоной».

Я очень счастлив, что продлил контракт. Это оказалось не так сложно. Я рад, что нам удалось легко прийти к соглашению. Как говорится, стремление к совершенству не имеет границ — это моя цель. Мы рады, что находимся в клубе, который борется за каждую награду. Мы будем стремиться к большему и постараемся выиграть ещё больше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, мне удастся побить рекорд Абидаля по количеству матчей среди французских игроков в клубе.

Если будет продолжать карьеру и оставаться игроком основы, то вполне легко сможет быть по этому показателю на первом месте.
