Кунде: «Надеюсь, я побью рекорд Абидаля в „Барселоне“»

Защитник «Барселоны» поделился своими мыслями о продлении контракта с «Барселоной».

Я очень счастлив, что продлил контракт. Это оказалось не так сложно. Я рад, что нам удалось легко прийти к соглашению. Как говорится, стремление к совершенству не имеет границ — это моя цель. Мы рады, что находимся в клубе, который борется за каждую награду. Мы будем стремиться к большему и постараемся выиграть ещё больше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, мне удастся побить рекорд Абидаля по количеству матчей среди французских игроков в клубе.