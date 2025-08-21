«Манчестер Юнайтед» хотел обменять Гарначо на полузащитника «Челси»

1755790238

вчера, 18:30

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Как сообщается, во время переговорах между клубами МЮ предложил «синим» обменять аргентинца на , однако сразу же получил отказ.

В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают бразильца, однако лондонский клуб не собирается отпускать своего игрока.