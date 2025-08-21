 
«Манчестер Юнайтед» хотел обменять Гарначо на полузащитника «Челси»

вчера, 18:30

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Как сообщается, во время переговорах между клубами МЮ предложил «синим» обменять аргентинца на Андрея Сантоса, однако сразу же получил отказ.

В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают бразильца, однако лондонский клуб не собирается отпускать своего игрока.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:44
И правильно сделали, Сантос самим нужен!
А Гарначо вообще не понятный фрукт какой то с не самым лучшим характером судя по всему…
Romeo 777
Romeo 777 ответ Андрюха 43 (раскрыть)
вчера в 20:42
Чего?😁
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:04
Гарначо будет посильнее Сантоса
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46, ред.
Но оказалось что Челси готовы поменять на Горначо только уборщика туалетов. Но и тот отказался идти в МЮ чтобы не деградировать и не загубить свою карьеру уборщика
