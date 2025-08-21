«Манчестер Юнайтед» хотел обменять Гарначо на полузащитника «Челси»

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Как сообщается, во время переговорах между клубами МЮ предложил «синим» обменять аргентинца на Андрея Сантоса, однако сразу же получил отказ.
В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают бразильца, однако лондонский клуб не собирается отпускать своего игрока.
А Гарначо вообще не понятный фрукт какой то с не самым лучшим характером судя по всему…
