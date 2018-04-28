Главному тренеру «Севильи» Монтелле грозит отставка

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В прошлое воскресенье команда Монтеллы с разгромом проиграла «Барселоне» (0:5) в финале Кубка Испании, а вчера уступила «Леванте» (1:2) в матче Примеры.

Как утверждает источник, руководство «Севильи» на недавнем совещании приняло решение уволить Монтеллу, в случае если команда проиграет «Леванте».

Сам Монтелла не стал отвечать на вопрос, был ли это его последний матч на посту наставника «Севильи»:

«Это вопрос не ко мне. Я тренер „Севильи“, и я выполняю свою работу профессионально, с энтузиазмом и концентрацией. Считаю, что мы можем завершить этот сезон лучше, чем мы выглядели в последнее время. Всё остальное зависит не от меня».