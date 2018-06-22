Моуриньо: «Я бы сыграл в воротах так же, как и Кабальеро»

1529647930

22 июня 2018, 09:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал вратаря сборной Аргентины за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии (0:3).

«Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.

Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», — сказал Моуриньо в эфире RT.