Моуриньо: «Я бы сыграл в воротах так же, как и Кабальеро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал вратаря сборной Аргентины Вилли Кабальеро за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии (0:3).
«Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.
Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», — сказал Моуриньо в эфире RT.
Агуэро уже однозначно высказался по этому поводу.
Месси тоже проходился в СМИ по Икарди.
Агуэро уже однозначно высказался по этому поводу.
Месси тоже проходился в СМИ по Икарди.