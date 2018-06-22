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Моуриньо: «Я бы сыграл в воротах так же, как и Кабальеро»

22 июня 2018, 09:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 3Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал вратаря сборной Аргентины Вилли Кабальеро за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии (0:3).

«Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.

Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», — сказал Моуриньо в эфире RT.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Илья Кузнецов (раскрыть)
22 июня 2018 в 11:43
Ну прямо мега специалист. Даже удивительно,почему ты до сих пор тут сидишь и строчишь комменты,а не тренируешь сборную Аргентины за место Саммпаоли. Хотя нет,какая сборная Аргентины,зачем тебе размениваться по мелочам,сразу же в сборную России. С твоим талантом и видением футбола сборная России точно станет чемпионом мира. Браво! )
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
22 июня 2018 в 11:28, ред.
У Аргентины просто нет игры в обороне, когда забивали 2 и 3 гол, да 1 по сути тоже, сзади были только 3 защитника + Маскерано, фланговые полузащитники в защиту впринципе не возвращались, Месси и компания стояли спокойно в центре поля и смотрели как Хорваты "имеют" защитников. Им бы взять пример с Манджукича, который в защите отрабатывал не меньше своих защитников.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответ Майкл59ru (раскрыть)
22 июня 2018 в 11:23
Так у этого тренера нет своего мнения, любой толковый специалист убрал бы Месси из состава после матча против Исландии! Они же держат его на поле, хотя игра у него совершенно не идёт! Он как Смолов в сборной России, тот тоже должен тащить, но у него не получается и его убирают из основы, выпускают на замену, так и должно было быть, но я не представляю реакцию Месси, если б его начали менять - наверное сел бы на поле, расплакался и отказался бы уходить.
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Дмитрий Аександров (раскрыть)
22 июня 2018 в 10:30
Да в сборной главный тренер. И ещё раз повторяю,чтобы утверждать подобные вещи надо как минимум быть в составе тренерского штаба сборной. А верить всему что пишут в прессе,по крайней мере смешно,если не сказать глупо )
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Октябрь 1917 (комментарий удален) (раскрыть)
22 июня 2018 в 10:19
Ну в принципе тоже самое можно написать и о Роналде и о Неймаре. Они ведь тоже лидеры своих сборных и исходя из твоей логики,они также занимаются подбором игроков в сборную. А то что критикуют Месси,так это не удивительно. Месси это лидер и флагман сборной и естественно во всех неудачах будут винить именно его. Точно также кстати многие раскритиковали Неймара после ничьи со Швейцарией. А если он против кого и высказывался,то это субъективно его мнение,никак не влияющее на формирование состава сборной.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответ Майкл59ru (раскрыть)
22 июня 2018 в 09:36, ред.
Ты сам-то веришь, что главный в сборной тренер?
Агуэро уже однозначно высказался по этому поводу.
Месси тоже проходился в СМИ по Икарди.
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Октябрь 1917 (комментарий удален) (раскрыть)
22 июня 2018 в 09:29, ред.
А ты лично видел как Месси откреплял из состава Дибалу и Икарди? Или можно лично присутствовал при том как Месси выбирает кого ставить,а кого не ставить в состав ? Не надо балаболить о том чего не знаешь. Услышал где то и как попугай повторил. Главный в сборной-тренер. А Месси такой же игрок в сборной как и все остальные и не надо его возвышать над остальными и наклеивать ярлык лидера. Если нет игры у сборной,то это на 100% провал тренера и всего тренерского штаба,а не капитана.
sihafazatron
sihafazatron
22 июня 2018 в 09:19
лысый из бразерс накосячил-это понятно, но это был не "первый же реальный шанс", да и проблема в сборной ни в этом
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