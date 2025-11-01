«Балтика» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ. (2.11.2025)

1762026369

сегодня, 22:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6 Победа «Ахмата» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.52. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Балтика» определенно проводит самый сильный сезон в РПЛ , хотя у нее не так их и много. Сейчас коллектив из Калининграда занимает пятое место с 24 баллами и отстает на шесть пунктов от лидера при одной игре в запасе. На своем поле клуб принимает «Ахмат» и если сможет найти подход к команде Станислава Черчесова, то могут сравняться по очкам с «Локомотивом». Два последних матча «Балтики» завершились ничьей на выезде с «Пари НН» (0:0) и поражением от того же «Локомотива» (1:2).

«Ахмат» после чудесного возвращения в середину таблицы РПЛ вновь стал проигрывать матч за матчем. Команда пока остается на девятом месте с 16 баллами и если не начнет вновь набирать очки, то может совсем скоро очутиться в зоне вылета, учитывая нынешний отрыв в три очка. Два последних матча «Ахмата» закончились поражением на своем поле от «Сочи» (2:4) и неудачей с «Рубином» в серии пенальти (3:4).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести домашних матчей «Балтики» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Ахмат» проиграл «Балтике» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

«Балтика» выглядит фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что первый тайм «Ахмат» точно выдержит. Рекомендуем сделать ставку на ничью в первом тайме по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.