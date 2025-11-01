«Ланс» – «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Лорьян», который состоится 2 ноября 2025 года.
«Ланс»
«Ланс» проиграл в прошлом туре Лиги 1 и откатился сразу на несколько мест назад. Сейчас команда идет на шестом месте с 19 баллами и по дополнительным показателям уступают сразу трем соперникам. В домашней игре с вернувшимся из нижнего дивизиона «Лорьяном», хозяева рассчитывают исключительно на победу, которая поможет отыграть как минимум пару позиций.
29 октября «Ланс» проиграл на выезде аутсайдеру «Мецу» (0:2), а 25 числа обыграл на своем поле «Марсель» (2:1).
«Лорьян
„Лорьян“ не может выиграть уже несколько матчей подряд и вообще возвращение в Лигу 1 дается команде очень сложно. Коллектив располагается на 16 месте с девятью баллами, но ситуация не является критической. Вряд ли гостям удастся набрать очки на выезде с мотивированным и настроенным „Лансом“, но попробовать зацепиться за баллы определенно стоит.
29 октября у „Лорьяна“ получилось набрать очки с „ПСЖ“ (1:1), а 26 числа команда проиграла на выезде „Анже“ (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит „Ланс“ – 1.47
- Ничья – 4.4
- Победит „Лорьян“ – 6.8
Статистика
- „Лорьян“ выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- „Ланс“ выиграл четыре домашних поединка подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу „Ланса“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.47. Предполагаем, что „Ланс“ заберет три очка в домашней игре с аутсайдером, но форы лучше не брать в этом противостоянии.