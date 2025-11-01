«Ланс» – «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762027632

вчера, 23:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Лорьян», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Ланс»

«Ланс» проиграл в прошлом туре Лиги 1 и откатился сразу на несколько мест назад. Сейчас команда идет на шестом месте с 19 баллами и по дополнительным показателям уступают сразу трем соперникам. В домашней игре с вернувшимся из нижнего дивизиона «Лорьяном», хозяева рассчитывают исключительно на победу, которая поможет отыграть как минимум пару позиций.

29 октября «Ланс» проиграл на выезде аутсайдеру «Мецу» (0:2), а 25 числа обыграл на своем поле «Марсель» (2:1).

«Лорьян

„Лорьян“ не может выиграть уже несколько матчей подряд и вообще возвращение в Лигу 1 дается команде очень сложно. Коллектив располагается на 16 месте с девятью баллами, но ситуация не является критической. Вряд ли гостям удастся набрать очки на выезде с мотивированным и настроенным „Лансом“, но попробовать зацепиться за баллы определенно стоит.

29 октября у „Лорьяна“ получилось набрать очки с „ ПСЖ “ (1:1), а 26 числа команда проиграла на выезде „Анже“ (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит „Ланс“ – 1.47

Ничья – 4.4

Победит „Лорьян“ – 6.8

Статистика

„Лорьян“ выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

„Ланс“ выиграл четыре домашних поединка подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу „Ланса“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.47. Предполагаем, что „Ланс“ заберет три очка в домашней игре с аутсайдером, но форы лучше не брать в этом противостоянии.