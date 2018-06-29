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ФИФА призвала Марадону вести себя уважительнее

сегодня, 20:54

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит призвал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону вести себя более культурно во время матчей чемпионата мира. Ранее Марадона отметился курением на стадионе, что делать запрещено, а во время матча с Нигерией Диего показывал средние пальцы болельщикам.

«Диего Марадона один из величайших футболистов в истории, он входит в программу „Легенды футбола“. Мы ждем, что действующие и бывшие игроки, сотрудники, болельщики будут вести себя уважительно, а такие личности, как Марадона, Пуйоль или Дзанетти, и вовсе у всех на виду».

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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 22:51
Марадоне рекомендации ФИФА всегда были фиолетовыми.
старина
старина
сегодня в 22:22
В ответ Марадона вновь показал средние пальцы.если честно.я сперва думал мне показалось.что Диего махнул двумя факами,правда картинку по ТВ убрали моментально.Оказалось,что мне не показалось)
timoha 102
timoha 102
сегодня в 22:14
Да ладно вам пусть народ смешит !Прикольно же смотреть на него!!Тямболее звязда!!!)))
iNels
iNels ответил cevin cigan
сегодня в 22:14
cevin cigan:
А ему по барабану. У него в v.i.p. ложе всегда накрытая "поляна"(бухло,тёлки),что ему замечание,от какой то мошки фифа?
причем эту поляну ему именно фифа и накрывает))

"Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона получает деньги от ФИФА за посещение матчей чемпионата мира-2018. Утверждается, что организация платит бывшему тренеру сборной Аргентины по 10 тысяч фунтов за одну игру.

Данные выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Президент организации хочет, чтобы на каждой встрече присутствовал хотя бы один бывший футболист из команд, которые выходят на поле."
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:00
уволит батька Марадону из Белорусии
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 21:54
Имел ввиду Марадона эту ФИФУ.
Чупакабра
Чупакабра
сегодня в 21:49
От его величия уже давно ничего не осталось! На стадионе я видел торчка которого за хулиганское поведение надо было посадить на 15 суток! А еще лучше на освидетельствование повезти.)
drug01
drug01
сегодня в 21:39
Баловень судьбы ему все можно...
League1
League1
сегодня в 21:38
Марадона великий футболист. Много добился в футболе. Наверное даже лучший в истории футбола. По крайней мере так решило голосование по интернету. Но ведёт себя как... плохо себя ведёт короче.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:21
Надо с ФИФА тут согласиться: рожа Марадоны иногда кирпича просит на нашем Мундиале.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:20
Надо перекрыть канал по которому ему из Бульбашии Батька коноплю шлёт...
wingback
wingback
сегодня в 21:17
Пусть ФИФА перестанет выдавать Диего Армандо три грамма в день и выдаёт хотя бы два...
311
311
сегодня в 21:12
Марадона обычный чурка, хайпанувший в середине восьмидесятых. На этой волне ушел в снежный загул в силу своей скудной образованности и неправильно расставленных приоритетов, что логично и ныне работающий рекламным манекеном в ноунейме из Беларуси!)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:09
А ему по барабану. У него в v.i.p. ложе всегда накрытая "поляна"(бухло,тёлки),что ему замечание,от какой то мошки фифа?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:58
В угол его поставить!
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