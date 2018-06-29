ФИФА призвала Марадону вести себя уважительнее

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит призвал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону вести себя более культурно во время матчей чемпионата мира. Ранее Марадона отметился курением на стадионе, что делать запрещено, а во время матча с Нигерией Диего показывал средние пальцы болельщикам.

«Диего Марадона один из величайших футболистов в истории, он входит в программу „Легенды футбола“. Мы ждем, что действующие и бывшие игроки, сотрудники, болельщики будут вести себя уважительно, а такие личности, как Марадона, Пуйоль или Дзанетти, и вовсе у всех на виду».