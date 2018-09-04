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Моуриньо признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов

сегодня, 14:56

Пресса сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании, а также согласился на условный тюремный срок на один год.

Специалист признал, что в бытность главным тренером мадридского «Реала» скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. В 2011 году он не заплатил 1,6 млн евро, в 2012-м - 1,7 млн. За каждое правонарушение он должен получить 6 месяцев тюрьмы.

Согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.

Напомним, что недавно нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал свою вину в деле о неуплате налогов и получил два года условного срока.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:13
Ох уж испанские налоговики, там сейчас практически каждый второй, связанный с футболом, имеет условный срок.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:12
криминалити, авторитет из Сетубала подьехал в мачестер.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:07
Могли бы с Роналду в одну камеру посадить.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:02
Ключевая фраза: "Согласился на условный тюремный срок".
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 15:02
Одни уголовники
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 14:59
Уголовник с автобусом))
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