сегодня, 14:56

Пресса сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании, а также согласился на условный тюремный срок на один год.

Специалист признал, что в бытность главным тренером мадридского «Реала» скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. В 2011 году он не заплатил 1,6 млн евро, в 2012-м - 1,7 млн. За каждое правонарушение он должен получить 6 месяцев тюрьмы.

Согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.

Напомним, что недавно нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал свою вину в деле о неуплате налогов и получил два года условного срока.