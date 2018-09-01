Роналдо согласовал покупку «Вальядолида»

сегодня, 13:08

Испанская пресса сообщает, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо достиг договоренности о приобретении «Вальядолида».

Сделка по приобретению группой инвесторов во главе с 41-летним бразильцем 51% акций «Вальядолида» будет оформлена в ближайшее время.

Роналдо и его партнеры заплатят за контрольный пакет акций клуба 30 млн евро, сумма будет разбита на несколько платежей.