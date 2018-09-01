Роналдо согласовал покупку «Вальядолида»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 36’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 48’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
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Роналдо согласовал покупку «Вальядолида»

сегодня, 13:08

Испанская пресса сообщает, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо достиг договоренности о приобретении «Вальядолида».

Сделка по приобретению группой инвесторов во главе с 41-летним бразильцем 51% акций «Вальядолида» будет оформлена в ближайшее время.

Роналдо и его партнеры заплатят за контрольный пакет акций клуба 30 млн евро, сумма будет разбита на несколько платежей.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:20
Блажь...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 15:23
BESTjuventus10:
Зачем ему команда из сегунды? Че с ней делать то.
Деньги мыть
Mangur
Mangur
сегодня в 15:13
Ну ,дык так. Мастер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
Раньше его покупали, теперь он команды покупает.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 14:45
Брулин:
В АПЛ клубов за такую цену точно нет... ну вы и сами поняли какая лига лучше)
ФНЛ - лучшая лига мира
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 14:31
У него хорошие связи в футбольном мире по идее должны быть, если сможет к себе пристроить хороших тренеров и прочих грамотных специалистов, то интересный проект получится.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 14:11
Зачем ему команда из сегунды? Че с ней делать то.
denmig
denmig
сегодня в 14:02
Ждем конкурента сосьётдаду! валидолит отныне будет в высшей лиге! Как Уфа в еврокубках!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:49
Как на что?
Отныне Вальядолид будет воспитывать таких нагомячистов как Роналдо.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:44
В АПЛ клубов за такую цену точно нет...

ну вы и сами поняли какая лига лучше)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:34
Вложил деньги.
mntr13
mntr13
сегодня в 13:29
Молодец
Kerri
Kerri
сегодня в 13:25
Ну и на что это повлияет?
neverwin
neverwin
сегодня в 13:19
В покер накатал?
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