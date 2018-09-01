Роналдо согласовал покупку «Вальядолида»

Испанская пресса сообщает, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо достиг договоренности о приобретении «Вальядолида».
Сделка по приобретению группой инвесторов во главе с 41-летним бразильцем 51% акций «Вальядолида» будет оформлена в ближайшее время.
Роналдо и его партнеры заплатят за контрольный пакет акций клуба 30 млн евро, сумма будет разбита на несколько платежей.
Отныне Вальядолид будет воспитывать таких нагомячистов как Роналдо.
Отныне Вальядолид будет воспитывать таких нагомячистов как Роналдо.
ну вы и сами поняли какая лига лучше)
ну вы и сами поняли какая лига лучше)