Лемина оштрафован на 96 тыс. фунтов

сегодня, 14:24

Английская пресса сообщает, что полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Штраф 25-летнего футболиста составил 96 тыс. фунтов стерлингов. Размер штрафа является рекордным по меркам Великобритании.

Футболист трижды превысил скорость и не сообщил полиции, кто находился за рулем его автомобиля. Игрок также признался, что игнорировал их письма, ведь штраф мог бы оказаться еще больше, если бы он обо всем уведомил полицию. Данный инцидент повлиял также и на количество штрафных баллов, а Лемина был лишен водительских прав сроком на один год.

Недавно полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич также был лишен водительских прав.