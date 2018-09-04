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«Уотфорд» после 4 побед в 4 турах АПЛ хочет продлить контракт с Грасией

сегодня, 07:36

Руководство «Уотфорда» надеется в ближайшем времени продлить контракт с главным тренером команды Хави Грасией, информирует источник.

На старте сезона в АПЛ «шершни» одержали 4 победы в 4 встречах, что впечатлило руководителей клуба. Действующее соглашение Грасии с «Уотфордом» истекает в конце этого сезона, поэтому боссы клуба надеются как можно скорее подписать новый контракт с испанским специалистом, который ранее возглавлял «Рубин».

Напомним, в 4-м туре АПЛ «Уотфорд» переиграл «Тоттенхэм» (2:1).

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:46
Слишком резво начали. Как бы не перегорели к концу сезона.
drug01
drug01
сегодня в 08:43
Отличный старт!!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 08:34
после последует 4 поражения и они захотят его уволить
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 08:33
Уотфорд станет чемпионом. Плачь Казань, и глаза свои не прячь!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 08:29
В бандитском "Рубине" приходилось странных легов с бешеными контрактами и лимиту тренировать, в АПЛ с простыми трудягами уже ТТХ ощипали) Ответ на вопрос, почему иностранные тренеры у нас себя не проявляют. Просто никому у нас и не надо, чтобы они себя проявляли. Надо, чтобы они прикрывали распил симпатичным фасадом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:56
Скоро будет 5 побед из 5 матчей)
cska.78
cska.78
сегодня в 07:54
Не дали в Рубине поработать! Пусть теперь туркменского вора терпят с его антифутболом!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:48
Старт выдающийся!
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