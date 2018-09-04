«Уотфорд» после 4 побед в 4 турах АПЛ хочет продлить контракт с Грасией

сегодня, 07:36

Руководство «Уотфорда» надеется в ближайшем времени продлить контракт с главным тренером команды Хави Грасией, информирует источник.

На старте сезона в АПЛ «шершни» одержали 4 победы в 4 встречах, что впечатлило руководителей клуба. Действующее соглашение Грасии с «Уотфордом» истекает в конце этого сезона, поэтому боссы клуба надеются как можно скорее подписать новый контракт с испанским специалистом, который ранее возглавлял «Рубин».