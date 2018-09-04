Терри может продолжить карьеру в «Спортинге»

сегодня, 19:20

Известный английский футболист Джон Терри может перебраться в «Спортинг». Однако этот трансфер случится при одном условии.

В ближайшее время руководство «Спортинга» выберет нового президента клуба. На должность претендуют шесть человек, в том числе и Педро Мадейра Родригес, который уже пообещал, что подпишет Терри в случае своей победы. Программа Родригеса заключается в привлечении известных футболистов, а также авторитетного главного тренера.

Сам Терри не против перебраться в Португалию. Там он сможет поиграть на высоком уровне и ему не придется проводить рождественские праздники на футбольном поле. Альтернативный вариант для Джона - возвращение в «Астон Виллу», которую он покинул по окончании прошлого сезона.