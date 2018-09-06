Гризманн: «Мне стыдно за слова Куртуа о сборной Франции»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал слова голкипера «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа об игре «трёхцветных». После полуфинального матча между сборными Франции и Бельгии (1:0) на ЧМ -2018 Куртуа отметил, что «красные дьяволы» проиграли команде, которая почти весь матч просидела в обороне.

Мне стыдно за те комментарии Куртуа. Он играл у Симеоне и знает, как это происходит. Таким же образом он выиграл Ла Лигу.

Это два разных стиля игры. Раньше в тренде был атакующий стиль Гвардиолы при схеме 4-3-3. Теперь пришло время вот такой тактики при 4-4-2.

Нет, меня не раздражают его слова. Но на их месте я бы сказал то, что сказал сейчас.