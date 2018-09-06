  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип КазахстанКазахстан -:- Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.56 3.46 2.98
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
ГлавнаяНовости

Гризманн: «Мне стыдно за слова Куртуа о сборной Франции»

сегодня, 02:10
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал слова голкипера «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа об игре «трёхцветных». После полуфинального матча между сборными Франции и Бельгии (1:0) на ЧМ-2018 Куртуа отметил, что «красные дьяволы» проиграли команде, которая почти весь матч просидела в обороне.

Мне стыдно за те комментарии Куртуа. Он играл у Симеоне и знает, как это происходит. Таким же образом он выиграл Ла Лигу.

Это два разных стиля игры. Раньше в тренде был атакующий стиль Гвардиолы при схеме 4-3-3. Теперь пришло время вот такой тактики при 4-4-2.

Нет, меня не раздражают его слова. Но на их месте я бы сказал то, что сказал сейчас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Все три титула Лиги чемпионов были для меня особенными»
Сегодня, 02:53 0
Далич: «Я сожалею о том, что назвал Роналду эгоистом»
Сегодня, 02:36 0
Зидан: «После 3:0 в гостях мы думали, что уже прошли „Ювентус“»
Сегодня, 01:43 5
Ракитич: «В этом году Модрич лучший! Кто завидует, пусть умрут от зависти!»
Сегодня, 01:21 3
Марсело: «Винисиус точно добьется успеха в „Реале“, но пока он ребенок»
Сегодня, 00:53 1
Спортдиректор «Црвены Звезды»: «Сомневаюсь, что Шакири приедет к нам»
Сегодня, 00:31 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100