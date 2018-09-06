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Зидан: «После 3:0 в гостях мы думали, что уже прошли „Ювентус“»

сегодня, 01:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан признался, что после гостевой победы над «Ювентусом» (3:0) в прошлом сезоне Лиги чемпионов «сливочные» были уверены в том, что уже прошли в полуфинал турнира. В ответном матче 1/4 финала «Ювентус» смог сравнять счёт, но затем пропустил гол с пенальти в концовке второго тайма.

Это был определённо тот случай, когда мы думали, что уже победили.

Такова прелесть футбола, даже на таком высоком уровне. Вы должны помнить, что поединок не кончился, пока не прозвучал финальный свисток, даже если у вас есть хороший задел.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:54
ну разницы нет, если бы не пеналь (кстати справедливый кто бы чего не визжал), то Реал бы Ювентус в дополнительное время раздавил
Kerri
Kerri
сегодня в 02:40
Если бы не пеналь....
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:06
но проплаченный оливер достал свисток и оказал гарантированную помощь. очень полезно иметь влияние в уефа.
рус фан
рус фан
сегодня в 01:57
Да почти упустить гостевые 0-3 нехорошо, но в этом матче было много голевых возможностей у Реала хотя залетел только пенальти.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:52
хорошо , что судейка подсуетился вовремя.
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