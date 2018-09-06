Зидан: «После 3:0 в гостях мы думали, что уже прошли „Ювентус“»

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан признался, что после гостевой победы над «Ювентусом» (3:0) в прошлом сезоне Лиги чемпионов «сливочные» были уверены в том, что уже прошли в полуфинал турнира. В ответном матче 1/4 финала «Ювентус» смог сравнять счёт, но затем пропустил гол с пенальти в концовке второго тайма.

Это был определённо тот случай, когда мы думали, что уже победили.

Такова прелесть футбола, даже на таком высоком уровне. Вы должны помнить, что поединок не кончился, пока не прозвучал финальный свисток, даже если у вас есть хороший задел.