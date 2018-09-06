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Спортдиректор «Црвены Звезды»: «Сомневаюсь, что Шакири приедет к нам»

сегодня, 00:31
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль06.11.2018 в 20:55 Не начался

Спортивный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сомневается, что в Белград на матч Лиги чемпионов приедет полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири.

Шакири во время матча чемпионата мира Швейцария - Сербия (2:1) после своего забитого гола показал изображение «албанского орла», намекнув на свое происхождение, из-за чего подвергся жесткой критике в Сербии, у которой остаются крайне напряженные отношения с Албанией из-за вопроса о Косово.

Думаю, Шакири подвергнется огромному психологическому давлению. Он знает, куда едет. Я прекрасно понимаю, что наш клуб является настоящим символом Сербии, в отличие от «Партизана», который скорее себя позиционирует как клуб из Югославии.

Я не знаю, будет ли готов Шакири играть на нашем стадионе в таких напряженных условиях, поэтому сомневаюсь, что он приедет сюда.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:46
Приедет забьет вам и снова покажет орла!
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:45
Лучше ему не ехать.
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