Спортдиректор «Црвены Звезды»: «Сомневаюсь, что Шакири приедет к нам»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сомневается, что в Белград на матч Лиги чемпионов приедет полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири.

Шакири во время матча чемпионата мира Швейцария - Сербия (2:1) после своего забитого гола показал изображение «албанского орла», намекнув на свое происхождение, из-за чего подвергся жесткой критике в Сербии, у которой остаются крайне напряженные отношения с Албанией из-за вопроса о Косово.

Думаю, Шакири подвергнется огромному психологическому давлению. Он знает, куда едет. Я прекрасно понимаю, что наш клуб является настоящим символом Сербии, в отличие от «Партизана», который скорее себя позиционирует как клуб из Югославии.

Я не знаю, будет ли готов Шакири играть на нашем стадионе в таких напряженных условиях, поэтому сомневаюсь, что он приедет сюда.