Ракитич: «В этом году Модрич лучший! Кто завидует, пусть умрут от зависти!»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич убеждён, что хавбек «Реала» и его партнёр по национальной команде Лука Модрич справедливо оказался в тройке лучших игроков года по версии ФИФА .

Сейчас Лука – это тяжёлая артиллерия Ла Лиги. В этом году он лучший игрок на планете, и мы, хорваты, очень им гордимся. Я желаю, чтобы он получил приз лучшему игроку – единственный трофей, которого у него ещё нет, потому что он полностью его заслужил.

Те, кто завидует Луке, пускай умрут от своей зависти! А я горжусь им и рад так, словно сам получаю эти награды!

Мы играем за сборную уже 11 лет, мы много пережили вместе, я люблю его как своего брата. Я рад, что он решил остаться в сборной. Не знаю, каким было бы моё решение, если бы Модрич завершил международную карьеру.