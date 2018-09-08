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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
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Касорла сожалеет, что не попрощался с фанатами «Арсенала»

сегодня, 11:59

Полузащитник Санти Касорла провел в «Арсенале» шесть сезонов, хотя последние два года пропустил из-за серьезных проблем с ахилловым сухожилием. 33-летний футболист перешел в «Вильярреал», но сожалеет, что так и не смог как следует попрощаться с болельщиками «канониров».

Меня любили в этом клубе, и я навсегда сохраню связь с «Арсеналом», я очень к нему привязан. Я очень расстроен, что не смог сказать «пока», играя на «Эмирейтс». Раз уж мне пришлось уйти, я хотел попрощаться с болельщиками.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:53
Вы все разбежались, а была такая дружная семья.
Арсенал трех летней давности в моей памяти.
Но после прихода Санчеса все поменялось.
Все* куда то захотели перейти, все* заплакали.
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