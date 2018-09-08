Касорла сожалеет, что не попрощался с фанатами «Арсенала»

Полузащитник Санти Касорла провел в «Арсенале» шесть сезонов, хотя последние два года пропустил из-за серьезных проблем с ахилловым сухожилием. 33-летний футболист перешел в «Вильярреал», но сожалеет, что так и не смог как следует попрощаться с болельщиками «канониров».
Меня любили в этом клубе, и я навсегда сохраню связь с «Арсеналом», я очень к нему привязан. Я очень расстроен, что не смог сказать «пока», играя на «Эмирейтс». Раз уж мне пришлось уйти, я хотел попрощаться с болельщиками.
Арсенал трех летней давности в моей памяти.
Но после прихода Санчеса все поменялось.
Все* куда то захотели перейти, все* заплакали.
Арсенал трех летней давности в моей памяти.
Но после прихода Санчеса все поменялось.
Все* куда то захотели перейти, все* заплакали.