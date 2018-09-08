Саутгейт: «Матч против Испании станет для сборной Англии хорошей проверкой»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Наций против Испании.

Нас ждет очень сложный матч. Мы знаем сильные качества игроков и глубину их состава. Результат последних двух турниров их разочаровал, команду покинуло несколько легенд.

Сборная Испании будет голодна. Луис Энрике постарается реализовать свои идеи. Фундамент их игры останется прежним, но понадобится время, чтобы появились перемены в стиле футбола. У них есть блестящие футболисты, эта встреча станет для нас хорошей проверкой.