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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.56 4.02 6.96
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Саутгейт: «Матч против Испании станет для сборной Англии хорошей проверкой»

сегодня, 11:46
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания21:45 Не начался

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Наций против Испании.

Нас ждет очень сложный матч. Мы знаем сильные качества игроков и глубину их состава. Результат последних двух турниров их разочаровал, команду покинуло несколько легенд. 

Сборная Испании будет голодна. Луис Энрике постарается реализовать свои идеи. Фундамент их игры останется прежним, но понадобится время, чтобы появились перемены в стиле футбола. У них есть блестящие футболисты, эта встреча станет для нас хорошей проверкой. 

Нападающий сборной Англии Харри Кейн перед матчем с Испанией получит «Золотую бутсу» ЧМ-2018.

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:36
Испания легко победит.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:55
и не только вам
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