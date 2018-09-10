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Мельгарехо: «В России прекрасные люди и очень безопасно»

сегодня, 18:29

Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что его мнение о России очень сильно изменилось после перехода в московский клуб.

Мое мнение о России очень сильно изменилось после переезда сюда. Я о России многого и не знал. Но спустя пять лет могу сказать, что это лучшая страна. Здесь прекрасные люди и очень безопасно. Россия навсегда останется в моем сердце.

Любимое место в Москве? Парк Горького. Там спокойно и много зелени - можно на травке посидеть.

Ранее сообщалось, что Мельгарехо раздумывает над получением российского гражданства.

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Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:11
Паспорт обеспечен.
Jum13
Jum13
сегодня в 18:57
Надеюсь он это не под угрозой бани с Глушаковым сказал
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:50
Что не сделаешь, чтобы нифига не делая, получать такую зарплату.
Abverin
Abverin
сегодня в 18:46
Даже в парке Горького и то на травке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:42
На самом деле по сравнению с южноамериканскими кокаиновыми странами с традиционно вороватыми правительствами здесь действительно неплохо)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:41
Очень безопасно, это правда. Только убийств на душу населения в 10 раз больше, чем в Китае, и в 25 раз больше, чем в Японии. 15 место по количеству суицидов на душу населения во всем мире. Третье место по приросту ВИЧ-инфицированных за год во всем мире)
drug01
drug01
сегодня в 18:39
И платят хорошо?!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:35
Хитрый Глушак текст надиктовал )))
Больше интуристов в баню!
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