Мельгарехо: «В России прекрасные люди и очень безопасно»

Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что его мнение о России очень сильно изменилось после перехода в московский клуб.

Мое мнение о России очень сильно изменилось после переезда сюда. Я о России многого и не знал. Но спустя пять лет могу сказать, что это лучшая страна. Здесь прекрасные люди и очень безопасно. Россия навсегда останется в моем сердце.

Любимое место в Москве? Парк Горького. Там спокойно и много зелени - можно на травке посидеть.