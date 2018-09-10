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Газзаев: «Впадать в эйфорию после матча с Турцией нельзя»

сегодня, 11:06
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе национальной команды над Турцией (2:1) в рамках розыгрыша Лиги Наций.

Настрой, отдача являются продолжением выступления на чемпионате мира. Мне это очень понравилось. Как и позитивная атмосфера вокруг сборной. Хотя, конечно, что-то еще надо улучшать. Например, игру в обороне. Средняя линия способна действовать более разнообразно. Поэтому в эйфорию впадать нам точно не надо – ведь у Турции был достаточно молодой состав.

Мне вообще нравится идея УЕФА организовать Лигу Наций. Есть спортивная составляющая, тренеры и федерации избавлены от головной боли по поиску спарринг-партнеров. Думаю, в матче с Турцией наш тренерский штаб получил много полезной информации.

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Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:29
Матч с Турцией показал, что одной организации игры недостаточно. Надо нашим подтягивать физические кондиции и индивидуальное мастерство
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