Газзаев: «Впадать в эйфорию после матча с Турцией нельзя»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе национальной команды над Турцией (2:1) в рамках розыгрыша Лиги Наций.

Настрой, отдача являются продолжением выступления на чемпионате мира. Мне это очень понравилось. Как и позитивная атмосфера вокруг сборной. Хотя, конечно, что-то еще надо улучшать. Например, игру в обороне. Средняя линия способна действовать более разнообразно. Поэтому в эйфорию впадать нам точно не надо – ведь у Турции был достаточно молодой состав.