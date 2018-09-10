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Ловчев: «Терри поначалу будет сидеть в запасе „Спартака“»

сегодня, 10:40

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил возможный переход защитника Джона Терри в «Спартак».

Поначалу он будет сидеть в запасе и появляться только в случае травм основных игроков, но Терри все равно останется квалифицированным футболистом. Скоро начнутся матчи Кубка России против команд второй лиги, и тут наверняка ему дадут поиграть, но все будет зависеть от него. Поэтому пока оценить его приобретение нельзя. Это покажет только игра. Как квалифицированный футболист, он устраивает, но безошибочной игры от него ждать не следует. Все равно никого из великих защитников вытащить из их клубов нельзя, только Терри оставался без контракта. Так что на безрыбье и рак рыба.

Уверен, что Каррера, услышав фамилию Терри, позвонил своему товарищу Антонио Конте, который работал с Терри в недавнем прошлом, рассказал свои историю в «Спартаке» и поинтересовался насчет защитника. А раз Терри в «Спартаке», значит, Конте его порекомендовал.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:31
Будет сидеть в запасе до 40 лет. Гыгыгы
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:27
Могли бы уж ковтуна вернуть, дешевле вышло бы)
LOpp
LOpp
сегодня в 11:27
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПОКА ГЛУШАКОВ БУДЕТ НА ПОЛЕ, ТЕРРИ С ЕГО ЖЕНОЙ В БАНЬКУ СХОДИТ ! ГЫ-ГЫ
а вот Алексей Панин с тобой бы в баньку сходил.
МКС
МКС
сегодня в 11:26
cska1948:
Стоило приобретать игрока с зарплатой равной бюджету команд в играх с которыми его может быть выпустят на поле.
На ЦСКА намекаешь)))
makkie
makkie
сегодня в 11:25
Терри еще даже не подписали, а некоторые эксперты ему будущее на сезон прочат :)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:14
ПОКА ГЛУШАКОВ БУДЕТ НА ПОЛЕ, ТЕРРИ С ЕГО ЖЕНОЙ В БАНЬКУ СХОДИТ !

ГЫ-ГЫ
cska1948
cska1948
сегодня в 11:08
Стоило приобретать игрока с зарплатой равной бюджету команд в играх с которыми его может быть выпустят на поле.
KURUM
KURUM
сегодня в 11:04
Шерлок Ловчев разгадал покрытый мраком, запутанный трансфер английского защитника..
parallels
parallels
сегодня в 10:59
истинный уровень тери подтверждается словами ловчева: кубок против черноморца - или лавка.
mikysss
mikysss
сегодня в 10:58
Ваня лучший:
Вспоминается реклама МММ. Сидят братья Голубковы на берегу реки и старший говорит младшему Лене : " Мы сидим, а денежки капают" Прямо в точку, Сидит на лавке , а лимоны евро капают. А как насчет налогов г-н Федун?
А ты не Федуна спрашивай, у нас и лазарет не пустует и игроки играют, а вот в газпроэкте годами лямы получают полируя скамейку и шатаясь по арендам, так что не туда топишь
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 10:54
Вспоминается реклама МММ. Сидят братья Голубковы на берегу реки и старший говорит младшему Лене : " Мы сидим, а денежки капают" Прямо в точку, Сидит на лавке , а лимоны евро капают. А как насчет налогов г-н Федун?
311
311
сегодня в 10:52
Терри еще не перешел, а уже на лавку посадили!)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 10:51
Терри уже не тот все таки 38лет а спартачи рады и старому 30ну
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 10:47
он вообще только деньги будет в чемоданчик собирать
Jum13
Jum13
сегодня в 10:46
Да там Терри осталось-то посидеть 24 тура и всё - пенсия готова
Гавроша
Гавроша
сегодня в 10:44
Так они еще не купили, а так правильно - все ценные игроки имеют контракты.
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