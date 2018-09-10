Ловчев: «Терри поначалу будет сидеть в запасе „Спартака“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил возможный переход защитника Джона Терри в «Спартак».

Поначалу он будет сидеть в запасе и появляться только в случае травм основных игроков, но Терри все равно останется квалифицированным футболистом. Скоро начнутся матчи Кубка России против команд второй лиги, и тут наверняка ему дадут поиграть, но все будет зависеть от него. Поэтому пока оценить его приобретение нельзя. Это покажет только игра. Как квалифицированный футболист, он устраивает, но безошибочной игры от него ждать не следует. Все равно никого из великих защитников вытащить из их клубов нельзя, только Терри оставался без контракта. Так что на безрыбье и рак рыба.

Уверен, что Каррера, услышав фамилию Терри, позвонил своему товарищу Антонио Конте, который работал с Терри в недавнем прошлом, рассказал свои историю в «Спартаке» и поинтересовался насчет защитника. А раз Терри в «Спартаке», значит, Конте его порекомендовал.