Созин: «РПЛ превращается в чемпионаты Китая, Катара, Турции»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит» и возможное подписание «Спартаком» Джона Терри.

Узнал, что «Спартак» подписывает Терри… Несколько лет подряд вся страна яростно провожала из сборной Сергея Игнашевича. Вопрошала, когда уже Игнашевич уйдёт. Говорила, что нам надо наигрывать молодёжь и так далее. Ушёл Игнашевич — появился Кутепов. Черчесов показал ему, как надо играть в футбол, и дошёл с ним в составе до 1/4 финала чемпионата мира. Это же готовый игрок для основы клуба! Да, у него травма. Но есть Джикия. Сломался Жиго, и решили взять Терри — безусловно заслуженного человека, но его заслуги были 10 лет назад.

Я бы понял, если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, но он там не играет. Поэтому попробуйте наиграть своего парня! Есть приличные ребята во второй команде, есть успешная «молодёжка». Вместо этого клубы берут игроков, которые уже заканчивают.

Та же история с Маркизио. Мы превращаемся в чемпионаты Китая, Катара, Турции. В чемпионат, куда люди едут доигрывать. Клубы затыкают дыры в составе на 10-15 игр. Идёт долгий и нудный разговор о том, что нет игроков… Да ерунда всё это! Только за последний год появились Кузяев, Зобнин, Чалов, Головин. Доверил же «Спартак» место в основе молодому голкиперу, и сердце радуется. Почему не попробовать ещё раз с очень дефицитной позицией центрального защитника? У «Спартака» всё для этого есть. У них всегда была одна из лучших школ.