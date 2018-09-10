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Созин: «РПЛ превращается в чемпионаты Китая, Катара, Турции»

сегодня, 11:31

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит» и возможное подписание «Спартаком» Джона Терри.

Узнал, что «Спартак» подписывает Терри… Несколько лет подряд вся страна яростно провожала из сборной Сергея Игнашевича. Вопрошала, когда уже Игнашевич уйдёт. Говорила, что нам надо наигрывать молодёжь и так далее. Ушёл Игнашевич — появился Кутепов. Черчесов показал ему, как надо играть в футбол, и дошёл с ним в составе до 1/4 финала чемпионата мира. Это же готовый игрок для основы клуба! Да, у него травма. Но есть Джикия. Сломался Жиго, и решили взять Терри — безусловно заслуженного человека, но его заслуги были 10 лет назад.

Я бы понял, если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, но он там не играет. Поэтому попробуйте наиграть своего парня! Есть приличные ребята во второй команде, есть успешная «молодёжка». Вместо этого клубы берут игроков, которые уже заканчивают.

Та же история с Маркизио. Мы превращаемся в чемпионаты Китая, Катара, Турции. В чемпионат, куда люди едут доигрывать. Клубы затыкают дыры в составе на 10-15 игр. Идёт долгий и нудный разговор о том, что нет игроков… Да ерунда всё это! Только за последний год появились Кузяев, Зобнин, Чалов, Головин. Доверил же «Спартак» место в основе молодому голкиперу, и сердце радуется. Почему не попробовать ещё раз с очень дефицитной позицией центрального защитника? У «Спартака» всё для этого есть. У них всегда была одна из лучших школ.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 12:56
Это всего лишь рекламный ход,не надо об этом так заморачиваться
mangox13
mangox13
сегодня в 12:47
В Китае Федуну был бы трындец
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 12:46
Это только на сезон .
tuman960
tuman960
сегодня в 12:39
неэтичный член комитета не сравнивай 38 летнего дедулю с 32-х летним в самом рассвете сил футболистом!!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 12:38
Миллер Алексей:
Созин расист что ли?
Нее... Получается, геронтофоб он...)))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:22
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 12:18
    Созин за Спартак болеет? Вот опять начнется троллинг от школоты с коне51и... Ааа? Уже начался?
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:14
    главное пришли пенсионеры бесплатно а там посмотрим как они помогут нашим супергупер-клубам
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:11
    cska plus:
    Лопп, не в этом деле а в другом, с тех пор как Игнашевичу исполнилось 33 года, вы всем хрюшатником рассказывали, что ЦСКА дом пристарелых а сами покупаете 38 летних пенсионеров, сечёшь или нет, а может вам можно а другим нельзя?
    блин, при чем тут Игнашевич?
    еще скажи, что из-за спартачей Игнашевич и Березы завершили карьеру.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 12:11
    Robbaggio:
    Когда приехали Роберто Карлос и Это'о, так не говорили
    карлосу 34 было а самуэлю 30 когда они перешли а фк анжи но не 38
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 12:08
    Созину пора в отставку со своими челевеконенавистническими взглядами.
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 12:02
    Федун любит всякий хлам собирать )))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 12:01
    у спартака2 есть хорошие ребята молодые но нет надо 38 лет старого 30на и не чему он не научит он сезон если доиграет и домой
    Миллер Алексей
    Миллер Алексей
    сегодня в 12:01
    Созин расист что ли?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 12:00
    cska plus:
    Лопп, не в этом деле а в другом, с тех пор как Игнашевичу исполнилось 33 года, вы всем хрюшатником рассказывали, что ЦСКА дом пристарелых а сами покупаете 38 летних пенсионеров, сечёшь или нет, а может вам можно а другим нельзя?
    При том, что равных Игнашевичу ЦЗ у нас не было и пока нет.
    Robbaggio
    Robbaggio
    сегодня в 12:00
    Когда приехали Роберто Карлос и Это'о, так не говорили
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 11:59
    Созин как всегда передергивает факты. "Ушел Игнашевич - пришел Кутепов". А разве не благодаря Игнашевичу Кутепов прилично выглядел на ЧМ-18.? Вспомним какой был Кутепов до этого. Сидел на лавке в том числе и на КК. Кутепов - защитник примерно одного уровня с Васиным, Черновым, Сорокиным. Очень не стабильный и не умеет играть головой ( в отличие от Васина). Нет скорости ( в отличии от Джикия). А то, что 39 летний Игнашевич был лучшим ЦЗ в нашей сборной , видели все, кроме Созина. Жаль, что такие сырые тексты появляются на сайте. А насчет Терри все возможно, подождем.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:58
    LOpp:
    а почему не привел для примера чемпионат МЛС? там куча звезд которые поехали доигрывать. и что МЛС стал от этого хуже? полные стадионы, клубы сидят не на шее у государства, уже Барселоны и Реалы едут в США свои матчи играть.
    Лопп, не в этом деле а в другом, с тех пор как Игнашевичу исполнилось 33 года, вы всем хрюшатником рассказывали, что ЦСКА дом пристарелых а сами покупаете 38 летних пенсионеров, сечёшь или нет, а может вам можно а другим нельзя?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 11:58
    Булыкин: «Терри для „Спартака“ - это очень хорошее приобретение» 38лет ха ха
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    сегодня в 11:57
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 11:55
      Важное умозаключение созина, приятно то, что подколол федуна.
      parallels
      parallels
      сегодня в 11:50
      год назад появился только кузяев, остальные уже были .
      drive45
      drive45
      сегодня в 11:47
      Очередной крик души.И опять проколы трансферной политики наших столичных клубов.У руководства команд по этому поводу своя игра... Только вот почему то свою молодежь, опять обходят.Радует только ЦСКА-чем только не пример?
      Любимец
      Любимец
      сегодня в 11:46
      Агенты разводят наших лопухов, как хотят!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 11:46
      а почему не привел для примера чемпионат МЛС?
      там куча звезд которые поехали доигрывать.
      и что МЛС стал от этого хуже?
      полные стадионы, клубы сидят не на шее у государства, уже Барселоны и Реалы едут в США свои матчи играть.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      сегодня в 11:42
      Ушёл Игнашевич — появился Кутепов.

      Расскажите кто нибудь Созину, что Игнаш играл в сборной все матчи на этом ЧМ ))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 11:40
      Федун умный, Федун знает что делает!!!
      МКС
      МКС
      сегодня в 11:38
      Ручная собачка Гинера яростно облаивает соперников хозяина.
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