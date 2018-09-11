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Заболотный: «Я не злился на Ионова. Он молодец, и это его город»

сегодня, 03:20
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Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный после победы над Чехией (5:1) в контрольном поединке ответил на вопросы журналистов.

Активно играли с первых минут, старались играть в атаку. Очень хорошо начали, забили важных три мяча. 

Как звучала установка Черчесова? Будь, как Дзюба?

Я выполняю похожие функции. Стараюсь играть на партнёров. 

Вы заработали пенальти. Не было желание исполнить?

Нет, это город Ионова. Пусть порадует болельщиков. 

Что случилось со сборной России? Все получается легко и ярко.

Ребята получили хороший опыт на чемпионате мира. Мы стараемся удержать эту планку и двигаться вперёд. Это работа тренерского штаба. Мы выполняем свою роль – играем, побеждаем и радуем болельщиков. Это самое главное. 

Не злились на Ионова, который в эпизоде с первым голом не отдал на пустые ворота?

Нет, он реализовал момент, молодец.

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