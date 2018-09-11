  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.45 1.3
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.7 3.89 5.83
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Газинский: «Капитанская повязка – это большая ответственность перед всеми»

сегодня, 03:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями после своего первого матча в качестве капитана сборной России. 29-летний хавбек выводил команду на товарищеский матч с Чехией (5:1).

Вас выбрали капитаном. Какие ощущения?

В первую очередь хочу выразить слова благодарности тренерскому штабу за доверие. Это большая ответственность перед болельщиками, перед командой и перед самим собой. Это, безусловно, добавляет приятных эмоций. Приятно, когда надеваешь капитанскую повязку, это дорогого стоит.

Черчесов говорил что-то дополнительно, когда объявлял это решение?

Да нет. Сказал, что буду капитаном. Я был немного взбудоражен (улыбается). А так, в целом приятные ощущения, конечно. Когда это произошло? На теоретическом занятии накануне матча. Как это восприняла команда? Немного шутили. 

Дзюба не звонил, но думаю, всё впереди.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Заболотный: «Я не злился на Ионова. Он молодец, и это его город»
Сегодня, 03:20 0
Нигматуллин: «Теперь Смолову и Кокорину придётся встать в конец очереди»
Сегодня, 01:46 0
Бубнов: «Давайте дождёмся матчей против Швеции и Германии»
Сегодня, 01:31 2
Лунев: «Не получилось на ноль сыграть, но самое главное, что выиграли»
Сегодня, 00:09 2
Рауш: «Не люблю себя хвалить, пусть этим другие занимаются»
Сегодня, 00:03 3
Газинский: «Нам удалось нейтрализовать сильные стороны чехов»
Вчера, 23:57 2
Обсудить
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 03:14
Усатый каждому дает поносить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100