Газинский: «Капитанская повязка – это большая ответственность перед всеми»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями после своего первого матча в качестве капитана сборной России. 29-летний хавбек выводил команду на товарищеский матч с Чехией (5:1).

Вас выбрали капитаном. Какие ощущения?

В первую очередь хочу выразить слова благодарности тренерскому штабу за доверие. Это большая ответственность перед болельщиками, перед командой и перед самим собой. Это, безусловно, добавляет приятных эмоций. Приятно, когда надеваешь капитанскую повязку, это дорогого стоит.

Черчесов говорил что-то дополнительно, когда объявлял это решение?

Да нет. Сказал, что буду капитаном. Я был немного взбудоражен (улыбается). А так, в целом приятные ощущения, конечно. Когда это произошло? На теоретическом занятии накануне матча. Как это восприняла команда? Немного шутили.

Дзюба не звонил, но думаю, всё впереди.