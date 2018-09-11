Нигматуллин: «Теперь Смолову и Кокорину придётся встать в конец очереди»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу российской команды в контрольном матче с Чехией (5:1).

Впечатления, конечно, только самые положительные. И результат, и игра поразили. Черчесов внёс ряд изменений после матча с Турцией. Мне казалось, что это всё-таки немного ослабит нашу игру. Однако выглядели очень мощно – и в атаке, и в обороне. Хочется в очередной раз похвалить тренерский штаб и игроков. Чувствуется, что это одна семья.

Сегодня увидели на поле «красную машину»?

Да, пожалуй, можно и так сказать. Это и есть «красная машина». Отечественной сборки. Такое редко случается, но в данном случае мы увидели прекрасно работающий механизм российского производства.

Заболотный и Полоз забили. Дзюба – бесспорный первый номер. Каково теперь будет Смолову и Кокорину вернуться в сборную?

Уф. Это футбол. У Кокорина, конечно, уважительная причина. Но в любом случае и ему, и Смолову придётся теперь идти в конец очереди и доказывать всё сначала.

Отличный матч в исполнении Алексея [Ионова], убедил. Я так понимаю, он уже давно был в расширенном составе. Здорово, что игроки «выстреливают». Значит, Черчесов с помощниками всё отслеживают, анализируют и держат руку на пульсе. Никто не проходит мимо ока наших тренеров. Похвально!

Андрея Лунёва можно только поздравить. Хочу пожелать ему удачи, продолжать двигаться в правильном направлении. Никакой нервозности в его действиях я не заметил. Отстоял два матча очень уверенно. Было полное ощущение, что Лунёв в этих воротах всерьёз и надолго.