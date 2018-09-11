  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.46 1.3
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.7 3.89 5.83
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Теперь Смолову и Кокорину придётся встать в конец очереди»

сегодня, 01:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу российской команды в контрольном матче с Чехией (5:1).

Впечатления, конечно, только самые положительные. И результат, и игра поразили. Черчесов внёс ряд изменений после матча с Турцией. Мне казалось, что это всё-таки немного ослабит нашу игру. Однако выглядели очень мощно – и в атаке, и в обороне. Хочется в очередной раз похвалить тренерский штаб и игроков. Чувствуется, что это одна семья. 

Сегодня увидели на поле «красную машину»?

Да, пожалуй, можно и так сказать. Это и есть «красная машина». Отечественной сборки. Такое редко случается, но в данном случае мы увидели прекрасно работающий механизм российского производства.

Заболотный и Полоз забили. Дзюба – бесспорный первый номер. Каково теперь будет Смолову и Кокорину вернуться в сборную?

 Уф. Это футбол. У Кокорина, конечно, уважительная причина. Но в любом случае и ему, и Смолову придётся теперь идти в конец очереди и доказывать всё сначала.

Отличный матч в исполнении Алексея [Ионова], убедил. Я так понимаю, он уже давно был в расширенном составе. Здорово, что игроки «выстреливают». Значит, Черчесов с помощниками всё отслеживают, анализируют и держат руку на пульсе. Никто не проходит мимо ока наших тренеров. Похвально! 

Андрея Лунёва можно только поздравить. Хочу пожелать ему удачи, продолжать двигаться в правильном направлении. Никакой нервозности в его действиях я не заметил. Отстоял два матча очень уверенно. Было полное ощущение, что Лунёв в этих воротах всерьёз и надолго.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Давайте дождёмся матчей против Швеции и Германии»
Сегодня, 01:31 0
Лунев: «Не получилось на ноль сыграть, но самое главное, что выиграли»
Сегодня, 00:09 2
Рауш: «Не люблю себя хвалить, пусть этим другие занимаются»
Сегодня, 00:03 3
Газинский: «Нам удалось нейтрализовать сильные стороны чехов»
Вчера, 23:57 1
Ерохин: «Выполнили то, что просил тренер»
Вчера, 23:15 3
Мутко: «Сегодня в результатах сборной России нет ничего удивительного»
Вчера, 22:56 6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100