Крыховяк: «В ПСЖ относились ко мне без уважения»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк, выступающий за московский клуб на правах аренды из ПСЖ , выразил недовольство отношением парижской команды к нему.

Год назад я начал учить итальянский, потому что должен был перейти в Серию А. Но потом ПСЖ решил меня продать, они не смогли найти клуб, поэтому решили отдать меня в аренду в Англию (в «Вест Бромвич» — прим.). Они относились ко мне без уважения. Я думал о том, чтобы объявить войну клубу, но потом решил не делать этого.