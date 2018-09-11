Крыховяк: «В ПСЖ относились ко мне без уважения»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк, выступающий за московский клуб на правах аренды из ПСЖ, выразил недовольство отношением парижской команды к нему.
Год назад я начал учить итальянский, потому что должен был перейти в Серию А. Но потом ПСЖ решил меня продать, они не смогли найти клуб, поэтому решили отдать меня в аренду в Англию (в «Вест Бромвич» — прим.). Они относились ко мне без уважения. Я думал о том, чтобы объявить войну клубу, но потом решил не делать этого.
Хо
Вяк
https://www.youtube.com/watch?v=buPCzaXVX-4
Хо
Вяк