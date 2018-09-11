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Крыховяк: «В ПСЖ относились ко мне без уважения»

сегодня, 15:44

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк, выступающий за московский клуб на правах аренды из ПСЖ, выразил недовольство отношением парижской команды к нему.

Год назад я начал учить итальянский, потому что должен был перейти в Серию А. Но потом ПСЖ решил меня продать, они не смогли найти клуб, поэтому решили отдать меня в аренду в Англию (в «Вест Бромвич» — прим.). Они относились ко мне без уважения. Я думал о том, чтобы объявить войну клубу, но потом решил не делать этого. 

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 16:07
ещё один нарцисс нарисовался в ЧР!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:05
Насколько хорошо играл, настолько уважительно и относились.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:05
Кры
Хо
Вяк
Antonchik
Antonchik
сегодня в 16:03
А за что тебя уважать?
Faustello
Faustello
сегодня в 16:02
Печалька, за твои нырки и нарушения в нашей лиге к тебе такое же отношение ))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:48
СКОРО ПАЛЫЧ У ТЕБЯ СПРОСИТ: КРЫХОВЯК, ИК! ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ ?! ИК !
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