Каррера: «Если мне позвонят из „Аталанты“, я не смогу отказать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не сможет отказать итальянской «Аталанте» в случае поступления от нее предложения о работе.
Через несколько месяцев я буду обсуждать новый контракт со «Спартаком», но если позвонят из «Аталанты», я вряд ли смогу отказаться.
Действующий контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года.
Свинси сбежал.
Терри взял деньги и не приехал.
Теперь и физрук собирается свалить.
Свинси сбежал.
Терри взял деньги и не приехал.
Теперь и физрук собирается свалить.