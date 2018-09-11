Каррера: «Если мне позвонят из „Аталанты“, я не смогу отказать»

сегодня, 13:57

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не сможет отказать итальянской «Аталанте» в случае поступления от нее предложения о работе.

Через несколько месяцев я буду обсуждать новый контракт со «Спартаком», но если позвонят из «Аталанты», я вряд ли смогу отказаться.

Действующий контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года.

Каррера остается. Задачи «Спартака» на новый сезон