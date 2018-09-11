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Каррера: «Если мне позвонят из „Аталанты“, я не смогу отказать»

сегодня, 13:57

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не сможет отказать итальянской «Аталанте» в случае поступления от нее предложения о работе.

Через несколько месяцев я буду обсуждать новый контракт со «Спартаком», но если позвонят из «Аталанты», я вряд ли смогу отказаться.

Действующий контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года. 

Каррера остается. Задачи «Спартака» на новый сезон

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 14:30
А как же Спартак? а как же семья в клубе? а как же баня Глушакова?
fcspartak
fcspartak ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:26
Ха-ха Свинси сбежал. Терри взял деньги и не приехал. Теперь и физрук собирается свалить.
Терри взял у тебя деньги и сбежал?)
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 14:25
Вот и тренер Ваш уходит . . . кого интересно назначат. Тихонова?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:21
Отбривает пупсиков физрук. Гыгыгы
cska plus
cska plus
сегодня в 14:19
Значит лыжи навострил.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:19
Надо думать!
Jum13
Jum13
сегодня в 14:15
    Sunny.
    Sunny.
    сегодня в 14:11
    Он все понял и готовит лыжи ..
    CSKA Rek
    CSKA Rek
    сегодня в 14:09
    ПХАХА. Понял Каррера, что юбилей не скоро и ловить тут нечего. Праздник прошёл, наступают чёрррррные будни ФНЛ.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:09
    Аталанта родной клуб. Ничего удивительного.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 14:08
    КАРЕРА ЧУЕТ КРАХ СПАРТАКА !

    ГЫ-ГЫ
    Ablom
    Ablom
    сегодня в 14:08
    В Аталанте хоть знают кто такой карера? Хотя на фото с Буффоном, может быть, и видели.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 14:07
    В Аталанте воду носить некому разве?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 14:06
    Ха-ха
    Свинси сбежал.
    Терри взял деньги и не приехал.
    Теперь и физрук собирается свалить.
    Шеф спартака
    Шеф спартака
    сегодня в 14:06
    Позвони мне, позвони.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 14:04
    Почему бы и нет
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:04
    Уже готов сбежать?
    Олeневод
    Олeневод
    сегодня в 14:04
    А как-же ромбик и с детства за Спартак и не все рекорды в Еврокубках собраны , а очередной Евротрофей типа Кубка Соли
    pavkur
    pavkur
    сегодня в 14:01
    Только никто физрурку не позвонит.
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
    сегодня в 13:58
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