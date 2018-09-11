Абель Эрнандес: «Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мыслями о предстоящих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов. Это был один из главных мотивов перехода в ЦСКА . До сих пор мне не доводилось играть в этом турнире, но теперь я в шаге от ещё одной мечты. Благодаря ЦСКА я получил возможность её реализовать и хочу воспользоваться этим шансом как можно лучше.