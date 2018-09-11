Абель Эрнандес: «Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мыслями о предстоящих матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов. Это был один из главных мотивов перехода в ЦСКА. До сих пор мне не доводилось играть в этом турнире, но теперь я в шаге от ещё одной мечты. Благодаря ЦСКА я получил возможность её реализовать и хочу воспользоваться этим шансом как можно лучше.
«Группа смерти»? А я не считаю её «смертельной». Да, нам достались два гранда. Да, «Реал» есть «Реал». Но с «Ромой» бороться можно и нужно. Верю, что даже в такой компании ЦСКА способен выжить.
Напомним, что армейцы сыграют в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» (Пльзень).