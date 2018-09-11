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Абель Эрнандес: «Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов»

сегодня, 13:42

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мыслями о предстоящих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Я уже предвкушаю дебют в Лиге чемпионов. Это был один из главных мотивов перехода в ЦСКА. До сих пор мне не доводилось играть в этом турнире, но теперь я в шаге от ещё одной мечты. Благодаря ЦСКА я получил возможность её реализовать и хочу воспользоваться этим шансом как можно лучше.

«Группа смерти»? А я не считаю её «смертельной». Да, нам достались два гранда. Да, «Реал» есть «Реал». Но с «Ромой» бороться можно и нужно. Верю, что даже в такой компании ЦСКА способен выжить.

Напомним, что армейцы сыграют в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» (Пльзень).

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 14:36
Главное чтобы без травм. А-так удачи армейцам в ЛЧ.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:21
Абель, удачи!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:13
Удачи. Не знаю, как насчет выжить, но 3-е место вполне выполнимая задача.
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 13:51
Будет сложно, но вы вы старайтесь. А мы в любом случае поддержим вас.
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