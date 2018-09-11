Черчесов: «Я активно участвую в планировании каждой тренировки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем тренерском штабе.

Наш тренерский штаб работает с 2009 года — мы вместе уже больше восьми лет. Это я, мой ассистент Мирослав Ромащенко, тренер по физподготовке Владимир Паников и тренер вратарей Гинтарас Стауче. Мы работали вместе ещё на клубном уровне, затем я включил в штаб сборной России физиотерапевта Паулино Гранеро.

Я активно участвую в планировании каждой тренировки, последнее слово всегда за мной. Все роли чётко распределены — кто-то отвечает за разминку, кто-то занимается тактическими упражнениями и так далее. Но честно скажу, что могу передавать те или иные задачи.

Что касается тренера вратарей, его цель — готовить голкиперов с физической и психологической точек зрения. И его слово имеет огромное значение, когда речь идёт о выборе основного вратаря.