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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
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Глава Нижегородской области: «Я благодарен РФС за внимание к региону»

сегодня, 17:38
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил РФС за организацию матча отборочного раунда молодежного Евро-2019 между сборными России и Сербии. Встреча закончилась поражением россиян со счетом 1:2, а на стадионе «Нижний Новгород» присутствовало рекордное количество болельщиков - 38 763.

Я благодарен РФС за внимание к нашему региону. Активность нижегородцев и энергетика трибун на стадионе «Нижний Новгород» во время игры действительно превзошли все ожидания.

Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК «Нижний Новгород». Поставлена задача - выйти в Премьер-Лигу, будем стремиться к достижению этого результата.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:23
Помню матч как вылетали с ПЛ,гол Иванова тоже помню.А еще помню как Волга дебютировала в ПЛ с Тетрадзе,кажись,наверху таблицы была,как сегодня Оренбург.Но был еще клуб-Нижний Новгород назывался,встречались в кубке в Грозном,не хилым был.
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