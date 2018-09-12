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Сафонов: «Пока история с переходом Терри - очередная „Санта-Барбара“»

сегодня, 16:29

Футбольный эксперт Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход английского защитника Джона Терри в «Спартак».

Пока история с переходом Терри - очередная «Санта-Барбара».

Мне кажется, он без проблем мог бы помочь «Спартаку». Человек в мясорубке английского Чемпионшипа 36 матчей в прошлом сезоне за «Астон Виллу» отыграл. Насчет него у меня даже больше уверенности, чем в отношении Маркизио, которого в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом» Аршавин моментами повозил.

Терри должен сегодня принять решение о своем будущем. 

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Abverin
Abverin
сегодня в 16:46
Будет длиться до 50-летия Терри.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:42
Дети Терри сами ограничивают свой кругозор.
Северное Бутово так и не увидят.
А ведь могли бы.
cska.78
cska.78
сегодня в 16:33
Шапито Федуна в своем репертуаре :
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