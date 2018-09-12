Сафонов: «Пока история с переходом Терри - очередная „Санта-Барбара“»

Футбольный эксперт Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход английского защитника Джона Терри в «Спартак».
Пока история с переходом Терри - очередная «Санта-Барбара».
Мне кажется, он без проблем мог бы помочь «Спартаку». Человек в мясорубке английского Чемпионшипа 36 матчей в прошлом сезоне за «Астон Виллу» отыграл. Насчет него у меня даже больше уверенности, чем в отношении Маркизио, которого в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом» Аршавин моментами повозил.
Терри должен сегодня принять решение о своем будущем.
Северное Бутово так и не увидят.
А ведь могли бы.
Северное Бутово так и не увидят.
А ведь могли бы.