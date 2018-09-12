В «Балтике» рассказали о задачах на сезон

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал о задачах команды на текущий сезон ФНЛ . После 10 туров клуб из Калининграда занимает 17-е место в таблице лиги.

Действительно, старт был не самым удачным. Но посмотрите на сборную России. Перед чемпионатом мира ее результаты были не самыми лучшими. В связи с этим на голову Черчесова выливались ушаты критики. Поэтому я бы хотел напомнить так называемым экспертам, что очки все же считаются в конце сезона.

Старт получился ужасным, я это признаю и не снимаю с себя доли ответственности. Но давайте будем считать очки в мае, после чего подумаем над тем, удачный или нет получился сезон у «Балтики». А задача наша была объявлена – выступить лучше, чем в прошлом году.