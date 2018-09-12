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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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Газинский: «Хочется верить, что я выхожу на новый уровень»

сегодня, 10:28

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью рассказал о своем прогрессе.

Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах (с «Локомотивом» (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1). - прим.) говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить.

Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в РПЛ.

Недавно сообщалось, что Газинский был капитаном сборной России в товарищеском матче с Чехией.

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