Газинский: «Хочется верить, что я выхожу на новый уровень»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью рассказал о своем прогрессе.

Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах (с «Локомотивом» (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1). - прим.) говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить.