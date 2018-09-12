Газинский: «Хочется верить, что я выхожу на новый уровень»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью рассказал о своем прогрессе.
Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах (с «Локомотивом» (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1). - прим.) говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить.
Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в РПЛ.
Недавно сообщалось, что Газинский был капитаном сборной России в товарищеском матче с Чехией.