Никитин: «В прошлом году у ЦСКА была сильнее команда»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Я думаю, что команда у ЦСКА, которая была в прошлом году, была сильнее несмотря на то, что она была более возрастной. А та команда, что у ЦСКА сейчас – более интересная, многогранная, но мы еще не знаем ее потенциал, только знакомимся с новым ЦСКА. Прошлый состав был машиной, который имел свой уровень. Текущий состав может как играть очень успешно, так, в принципе, может и не оправдать надежд. Все покажет время.
Готов ли в предстоящем матче с ЦСКА выйти на поле? Хотелось бы, конечно, но всё зависит от того, как тренерский штаб оценит мое состояние и мои возможности.
Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Уфа» проиграла «Ахмату».
А что будет 15 -го, посмотрим.
Удачи ЦСКА.
А что будет 15 -го, посмотрим.
Удачи ЦСКА.