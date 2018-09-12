Никитин: «В прошлом году у ЦСКА была сильнее команда»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ с ЦСКА .

Я думаю, что команда у ЦСКА , которая была в прошлом году, была сильнее несмотря на то, что она была более возрастной. А та команда, что у ЦСКА сейчас – более интересная, многогранная, но мы еще не знаем ее потенциал, только знакомимся с новым ЦСКА . Прошлый состав был машиной, который имел свой уровень. Текущий состав может как играть очень успешно, так, в принципе, может и не оправдать надежд. Все покажет время.