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Никитин: «В прошлом году у ЦСКА была сильнее команда»

сегодня, 11:12
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.09.2018 в 16:30 Не начался

Защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Я думаю, что команда у ЦСКА, которая была в прошлом году, была сильнее несмотря на то, что она была более возрастной. А та команда, что у ЦСКА сейчас – более интересная, многогранная, но мы еще не знаем ее потенциал, только знакомимся с новым ЦСКА. Прошлый состав был машиной, который имел свой уровень. Текущий состав может как играть очень успешно, так, в принципе, может и не оправдать надежд. Все покажет время.

Готов ли в предстоящем матче с ЦСКА выйти на поле? Хотелось бы, конечно, но всё зависит от того, как тренерский штаб оценит мое состояние и мои возможности.

Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Уфа» проиграла «Ахмату»

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 12:05
Коня отбраковали, он своих теперь кусает )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:03
Вчера раки были по 5 рублей, а сегодня по 3, но мелкие, вот вчера были крупные, но по 5.......
А что будет 15 -го, посмотрим.
Удачи ЦСКА.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 12:02
Не надо принимать всерьез рассуждения этого парня. Он воспитанник ЦСКА, не закрепился в составе, как и много еще, поэтому зависть его и не оставляет. Хотя защитник и неплохой ( для Уфы)
самый добрый
самый добрый
сегодня в 11:54
В прошлом году у ЦСКА была команда - так правильнее. А в этом у ЦСКА набор футболистов для выхода в ФНЛ.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:46
Та команда была сыграннее и опытнее. У этой есть свои плюсы.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 11:45
А вы докажите.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:33
Урал уже узнал какой ЦСКА , на очереди Уфа.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:33
Когда уходят 10 человек , то ясно же как божий день , что будет по сути новая команда. И ей нужно время!!! Но то , что ребятки приложат все силы для достижения результата ,сомнений не вызывает.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:33
Удачи ЦСКА!!! Ждём убедительную победу армейцев!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:24
Скоро ностальгия будет мучать по Игнашевичу и Березуцким.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:14
А в этом году - новая команда. В субботу узнаем - слабее или сильнее
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