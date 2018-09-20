Системы идентификации болельщиков не будет на матче «Акхисар» - «Краснодар»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.85 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.32 5.65 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.66 3.32 2.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.61 4.45 5.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.49 4.45 8.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.32
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.70 4.05 1.67
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.05 3.61 3.66
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.50 4.42 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 15.50 6.70 1.24
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Системы идентификации болельщиков не будет на матче «Акхисар» - «Краснодар»

сегодня, 10:40
Акхисар БеледиеспорЛоготип футбольный клуб Акхисар Беледиеспор-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:55 Не начался

Пресс-служба «Акхисара» сообщает, что система идентификации футбольных болельщиков Passolig не будет применяться в матче группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 

Сегодня на матче группового этапа Лиги Европы между «Акхисаром» и «Краснодаром» будет временно приостановлено действие системы Passolig. В связи с тем, что данный матч не представляет опасности, а также желанием заполнить трибуны на дебютный матч команды в еврокубках, мы направили письмо в Турецкую федерацию футбола и получили положительный ответ. Любой желающий может приобрести билеты в кассе стадиона без необходимости оформлять идентификационное удостоверение болельщика.

Ранее главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы против турецкого «Акхисара».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил parallels
сегодня в 11:25
в европе только спартачам необходимо проходить идентификацию (и ректальную тоже) - а то об их бездонности уже ходят легенды.
что уже связками проносят?
ДСА
ДСА
сегодня в 11:15
Нормальное решение.
parallels
parallels
сегодня в 10:46
в европе только спартачам необходимо проходить идентификацию (и ректальную тоже) - а то об их бездонности уже ходят легенды.
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