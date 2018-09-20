Системы идентификации болельщиков не будет на матче «Акхисар» - «Краснодар»

Пресс-служба «Акхисара» сообщает, что система идентификации футбольных болельщиков Passolig не будет применяться в матче группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».

Сегодня на матче группового этапа Лиги Европы между «Акхисаром» и «Краснодаром» будет временно приостановлено действие системы Passolig. В связи с тем, что данный матч не представляет опасности, а также желанием заполнить трибуны на дебютный матч команды в еврокубках, мы направили письмо в Турецкую федерацию футбола и получили положительный ответ. Любой желающий может приобрести билеты в кассе стадиона без необходимости оформлять идентификационное удостоверение болельщика.