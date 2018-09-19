На матче «Енисей» - «Урал» ожидается аншлаг

Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал возвращение команды на стадион в Красноярске, где пройдет матч 8-го тура РПЛ против «Урала». Билеты на эту игру стоят от 50 до тысячи рублей.

На встречу с екатеринбуржцами в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе. Эта игра будет в большей степени похожа на тестовую. Очевидный факт - люди соскучились по футболу, и стадион будет полным. После матча будем понимать, что нужно улучшить и сделать доступнее для людей.

Когда мы играли в манеже вместимостью 3000 зрителей, была проблема лишнего билета. Появились перекупщики, которые завышали цену с 300 рублей до 2 тысяч. Но и это говорит о том, что футбол любят, и на него ходят. Хочется все свести к цивилизованному подходу.