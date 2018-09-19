На матче «Енисей» - «Урал» ожидается аншлаг

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 14’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

На матче «Енисей» - «Урал» ожидается аншлаг

сегодня, 16:53
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал22.09.2018 в 11:30 Не начался

Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал возвращение команды на стадион в Красноярске, где пройдет матч 8-го тура РПЛ против «Урала». Билеты на эту игру стоят от 50 до тысячи рублей.

На встречу с екатеринбуржцами в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе. Эта игра будет в большей степени похожа на тестовую. Очевидный факт - люди соскучились по футболу, и стадион будет полным. После матча будем понимать, что нужно улучшить и сделать доступнее для людей.

Когда мы играли в манеже вместимостью 3000 зрителей, была проблема лишнего билета. Появились перекупщики, которые завышали цену с 300 рублей до 2 тысяч. Но и это говорит о том, что футбол любят, и на него ходят. Хочется все свести к цивилизованному подходу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рома» вернула 2 тыс. билетов на матч с «Реалом»
Сегодня, 16:42 2
Фанаты «Валенсии» мешали спать игрокам «Ювентуса» накануне матча ЛЧ
Сегодня, 16:15 10
Цена билетов на первый матч «Енисея» в Красноярске стартует от 50 рублей
Сегодня, 11:19 5
«Анжи»: «Сейчас команда переживает самый тяжелый период в своей истории»
Вчера, 20:23 3
«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча с «Копенгагеном»
Вчера, 11:23 19
Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры
Вчера, 08:41 110
Обсудить
Все комментарии
Abordage
Abordage
сегодня в 17:01
Уралу победы!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:57
Удачи "Енисею"!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100