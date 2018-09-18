«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча с «Копенгагеном»

«Зенит» накануне выездного матча 1-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном» обратился к болельщикам.

При входе на гостевой сектор стадиона «Паркен» будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков «сине-бело-голубых» и соответствия фамилии, на которую приобретался билет.

«Зенит» не распространяет билеты из гостевой квоты через билетных операторов или третьих лиц. В Копенгагене билеты на матч продаваться не будут.

Служба безопасности «Зенита» и полиция Дании просят воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе.