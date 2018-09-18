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«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча с «Копенгагеном»

сегодня, 11:23
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20.09.2018 в 22:00 Не начался

«Зенит» накануне выездного матча 1-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном» обратился к болельщикам.

При входе на гостевой сектор стадиона «Паркен» будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков «сине-бело-голубых» и соответствия фамилии, на которую приобретался билет.

«Зенит» не распространяет билеты из гостевой квоты через билетных операторов или третьих лиц. В Копенгагене билеты на матч продаваться не будут. 

Служба безопасности «Зенита» и полиция Дании просят воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе.

Напомним, что матч «Копенгаген» - «Зенит» судить будет Георги Кабаков.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:22
Дания с содроганием ждёт типичных представителей культурной столицы нашей страны. Все экстренные службы Копенгагена переведены на казарменное положение!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:20
Зенит монополизировал продажу билетов в своих руках.
andre_can
andre_can
сегодня в 12:14
Удачи и болелам и Зеньки!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:12
Культурно все будет, чай не спартачи.
Хотя ребята в Данию на басах погнали, прикатят только в день матча. А значит будут слегка помятые и возможно немного пьяными)
Faustello
Faustello
сегодня в 11:54
Обращение: Ебята, больше трёх не пихать, китайскую пиратехнику не использовать!
Смитерс
Смитерс
сегодня в 11:48
нормально. скоро хвостатых пофамильно назовут.
Миллер Алексей
Миллер Алексей ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:39
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ВХОД НА СТАДИК БУДЕТ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
слышал что-нибудь про Fan-ID?
FILL3286
FILL3286
сегодня в 11:33
манекены,а не болельщики
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:33
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ВХОД НА СТАДИК БУДЕТ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:25
Порядок нужен
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