«Анжи»: «Сейчас команда переживает самый тяжелый период в своей истории»

«Анжи» обратился к болельщикам, которые продолжают оказывать команде поддержку в тяжелый период.

Согласно официальной статистике Российской Премьер-Лиги на домашнем матче с «Краснодаром» на трибунах «Анжи Арены» собралось 4270 зрителей. К сожалению, этот показатель – самый низкий в седьмом туре.

Все мы помним, как наш стадион заполнялся до отказа, а домашние матчи «Анжи» собирали аншлаг за аншлагом. Сейчас команда переживает непростой, возможно, самый тяжелый период в своей истории. Тем ценнее для нас поддержка и голос каждого из вас.

Футболисты, тренерский и административный штаб «Анжи», а также руководство клуба от души благодарят каждого, кто не отвернулся от команды в тяжелый момент, и пришел на стадион поддержать родную команду. Мы ценим ваше доверие и делаем все, что в наших силах, чтобы оправдать его и порадовать вас.

Верим, что с вашей поддержкой мы сможем пройти через все испытания. Вместе мы сильнее. Дагестан, вперёд!