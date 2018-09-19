Фанаты «Валенсии» мешали спать игрокам «Ювентуса» накануне матча ЛЧ

сегодня, 16:15

Испанская пресса сообщает, что футболисты «Ювентуса» столкнулись с неожиданными проблемами накануне матча с «Валенсией», который пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа болельщиков испанского клуба ночью прибыла к гостинице, в которой остановилась итальянская команда, после чего стали предпринимать попытки помешать заснуть игрокам. Помимо оскорбительных выкриков и баннеров про «Ювентус» испанские фанаты отметились запуском фейерверка. Спустя некоторое время прибыла полиция, которая прогнала болельщиков от отеля.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».