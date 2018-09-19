Фанаты «Валенсии» мешали спать игрокам «Ювентуса» накануне матча ЛЧ

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 14’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Фанаты «Валенсии» мешали спать игрокам «Ювентуса» накануне матча ЛЧ

сегодня, 16:15
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:00 Не начался

Испанская пресса сообщает, что футболисты «Ювентуса» столкнулись с неожиданными проблемами накануне матча с «Валенсией», который пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа болельщиков испанского клуба ночью прибыла к гостинице, в которой остановилась итальянская команда, после чего стали предпринимать попытки помешать заснуть игрокам. Помимо оскорбительных выкриков и баннеров про «Ювентус» испанские фанаты отметились запуском фейерверка. Спустя некоторое время прибыла полиция, которая прогнала болельщиков от отеля.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». 

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Все комментарии
Олeневод
Олeневод ответил Принцесса соккера
сегодня в 16:51
Ну ты не вступился за члена "Топ-команды", так ведь? Даму выгнали,а ты не заступился за девушку, с которой вместе в одной команде был. Назар создал "Советскую мафию"Гляжу тебе не по душе советские лиги Юры и Назара?
Я сохранил нейтралитет , тем более уже знал о крахе ГАЛЕОНА , так-что и сам уходил и теперь только в прогнозах участвую
Принцесса соккера
Принцесса соккера ответил Олeневод
сегодня в 16:48
Привет Принцесса ! Я никого не выгонял и нет уже ГАЛЕОНА
Ну ты не вступился за члена "Топ-команды", так ведь? Даму выгнали,а ты не заступился за девушку, с которой вместе в одной команде был. Назар создал "Советскую мафию"Гляжу тебе не по душе советские лиги Юры и Назара?
Олeневод
Олeневод ответил Принцесса соккера
сегодня в 16:46
Привет! Как жизнь. Натали не забыл, ту которую выгнали вы из Галеона?
Привет Принцесса ! Я никого не выгонял и нет уже ГАЛЕОНА
Принцесса соккера
Принцесса соккера ответил Олeневод
сегодня в 16:44
Ещё бы кошачий концерт устроили ! Веселее было бы
Привет! Как жизнь. Натали не забыл, ту которую выгнали вы из Галеона?
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 16:43
Валенсия дома победить должна 2:0 вангую
Gahi
Gahi
сегодня в 16:40
Все задумки хороши и тактически верны, но на поле будет видно, кто не спал а кто устал.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:25
Ну хоть летучими мышами около окон не кружили
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:25
Точно так же, вели себя болельщики чилийской сборной перед отборами на ЧМ с Бразилией. А вот бразильцы, в ответной игре дома, встретили чилийцев цветами и овациями! Было это, если не ошибаюсь в 1961г.....
Олeневод
Олeневод
сегодня в 16:23
Ещё бы кошачий концерт устроили ! Веселее было бы
Sergus
Sergus
сегодня в 16:19
Это им врядли поможет.
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