«Рома» вернула 2 тыс. билетов на матч с «Реалом»

сегодня, 16:42

Сообщается, что «Рома» вернула 2000 билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Римский клуб не смог реализовать гостевую квоту. Римлян в Мадриде поддержат около 1200 болельщиков, однако остальные любители футбола отказались от выезда. Это связано с высокой стоимостью авиабилетов, а также с плохим стартом сезона «Ромы» в нынешнем сезоне. В данный момент «волки» занимают 9 позицию в таблице Серии А.

Ранее «Рома» опубликовала заявку на матч с «Реалом».