Румменигге: «„Бавария“ не спешит принимать решение по Хамесу»

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11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 0:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.375 3.56 3.08
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.60 3.58 1.89
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.33 5.70 8.20
18:30 9’ Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 0:0 Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 4.333 3.22 1.89
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.55 4.60 6.10
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.34 3.24 3.20
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.32 3.125 3.64
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 3.04 3.10 2.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 8’ Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 9’ Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.90 3.78 1.86
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 4:1 Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.24 5.95 10.50
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 23.00 7.50 1.12
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1:3 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 4.50 4.30 1.63
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) 4:0 Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.002 18.25 58.00
18:00 Идет первый тайм, 40’  Ахмат 0:0  ЦСКА 3.54 3.10 2.23
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.57 3.72 7.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.77 3.52 5.00
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.63 4.30 5.60
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.14 3.04 3.96
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.78 2.91 2.89
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.74 2.93 2.91
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.70 2.81 3.10
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.03 3.16 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.32 3.14 2.33
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.02 2.96 2.63
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.22 3.15 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 4.55 3.94 1.71
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П - - -
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Румменигге: «„Бавария“ не спешит принимать решение по Хамесу»

сегодня, 11:41

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал будущее полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу».

Мы можем решить будущее Хамеса до 15 июня следующего года. Сейчас ноябрь, поэтому я не думаю, что есть смысл обсуждать это в данный момент.

Считаю, что Хамес отлично играл в прошлом сезоне. Он был одним из лучших в составе «Баварии».

В Мадриде он забил гол в ворота «Реала», и болельщики «сливочных» ему рукоплескали.

Румменигге также добавил, что Родригес вряд ли вернется на поле в этом году из-за травмы колена

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