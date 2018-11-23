Румменигге: «„Бавария“ не спешит принимать решение по Хамесу»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал будущее полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу».
Мы можем решить будущее Хамеса до 15 июня следующего года. Сейчас ноябрь, поэтому я не думаю, что есть смысл обсуждать это в данный момент.
Считаю, что Хамес отлично играл в прошлом сезоне. Он был одним из лучших в составе «Баварии».
В Мадриде он забил гол в ворота «Реала», и болельщики «сливочных» ему рукоплескали.
Румменигге также добавил, что Родригес вряд ли вернется на поле в этом году из-за травмы колена.