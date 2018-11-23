Санья: «Мне очень приятно видеть такой „Арсенал“»

Экс-защитник «Арсенала» Бакари Санья отметил, что с приходом Унаи Эмери в лондонский клуб, игра «канониров» преобразилась.

Это странно. Игрокам «Арсенала» хватило лета, чтобы очистить свой разум и вернуться сильнее, чем прежде. Такие изменения по сравнению с прошлым сезоном... Просто сумасшествие.

Такое чувство, что они стали больше выкладываться на поле, и это дало свои плоды. Я так рад видеть, что клуб вернулся в своё лучшее состояние. «Арсенал» – клуб, которому принадлежит моё сердце.

Мне было немного грустно видеть, как трудно приходилось им в последние два года. Также я грустил, когда уходил Арсен Венгер. Он отдавал клубу всего себя. Не всё всегда было идеально, люди были немного несправедливы к нему. «Арсенал» стал «Арсеналом» благодаря этому человеку.

Но всё же я счастлив, потому что вижу таких же счастливых игроков, которые кажутся преданными этой команде.