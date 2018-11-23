Санья: «Мне очень приятно видеть такой „Арсенал“»

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11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.35 3.62 3.08
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.55 3.48 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.38 5.30 7.40
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3.80 3.30 1.99
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.60 4.25 6.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.30 3.26 3.26
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.29 3.06 3.80
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 3.18 3.00 2.49
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.85 3.75 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.33 5.30 7.40
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.45 4.60 1.58
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 3.98 5.20 1.54
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.32 5.25 7.90
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.74 3.14 2.16
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.61 3.82 6.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.32 4.50
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.60 4.25 6.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.17 3.08 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.91 2.93 2.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.64 2.98 2.99
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.69 2.78 3.14
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.09 3.18 3.90
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Санья: «Мне очень приятно видеть такой „Арсенал“»

сегодня, 06:30

Экс-защитник «Арсенала» Бакари Санья отметил, что с приходом Унаи Эмери в лондонский клуб, игра «канониров» преобразилась.

Это странно. Игрокам «Арсенала» хватило лета, чтобы очистить свой разум и вернуться сильнее, чем прежде. Такие изменения по сравнению с прошлым сезоном... Просто сумасшествие. 

Такое чувство, что они стали больше выкладываться на поле, и это дало свои плоды. Я так рад видеть, что клуб вернулся в своё лучшее состояние. «Арсенал» – клуб, которому принадлежит моё сердце.

Мне было немного грустно видеть, как трудно приходилось им в последние два года. Также я грустил, когда уходил Арсен Венгер. Он отдавал клубу всего себя. Не всё всегда было идеально, люди были немного несправедливы к нему. «Арсенал» стал «Арсеналом» благодаря этому человеку.

Но всё же я счастлив, потому что вижу таких же счастливых игроков, которые кажутся преданными этой команде.

После ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) в 12-м туре АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице.

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Vizor
Vizor
сегодня в 10:40
Ну поприятней, чем на Арсеновсий Арсенал последних лет пяти. Но без усиления состава нам мало что светит. Тренер хороший есть, фаворитизма при выборе состава нету, игроки покупаются хорошие за адекватную цену. Осталось дело за хозяином клуба, сколько денег выделит...
ДАША Д
ДАША Д
   102 / 747
сегодня в 10:21
Последняя ничья из разряда незапланированных.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   178 / 747
сегодня в 09:45
Эмери топ.
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 747
сегодня в 07:08
Почему не сказал, а утаил, что "с детства мечтал играть" под чутким руководством Эмери в Арсенале?!)
Василий 50
Василий 50
   123 / 747
сегодня в 06:53
Не тебе одному.
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