Хави: «Не вижу ни единого шанса на возвращение Неймара в „Барселону“»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави скептически относится к слухам о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.

Я не могу представить такой вариант развития событий. Я его не вижу. И я не думаю, что эта идея сработает.

Я читаю много прессы, потому что слежу за всем, что связано с футболом. Но не вижу ни единого шанса на возможное возвращение Неймара в «Барселону».