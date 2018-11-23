Раньери: «Невозможно изменить всё за один день»

Новый наставник «Фулхэма» Клаудио Раньери в преддверии матча 13-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» подчеркнул, что «дачникам» предстоит проделать большую работу, чтобы выровнять текущее положение. На данный момент лондонский клуб с 5 набранными очками замыкает турнирную таблицу Премьер-Лиги.

Мы должны сохранять спокойствие и работать, потому что невозможно изменить всё за один день. Важно набирать очки, но также важно поддерживать наш психологический настрой, никогда не сдаваться, бороться в каждом матче.

Ещё важно, чтобы все мои футболисты были готовы играть. Я могу начать работу с одним стартовым составом, но затем могу внести изменения.

Помните, в «Лестере» я начинал без Канте, Симпсона и Фукса, но постепенно они вписались в состав. Я выберу 11 футболистов, но другие игроки не должны опускать руки, у них будет возможность.

Мы должны показать свой боевой дух. Изменить ситуацию будет нелегко, но важно, чтобы мы пробовали сделать это вместе, чтобы мы были сильны духом и чётко придерживались тактического плана.