Миятович: «У обладателя „Золотого мяча“ в этом году одно имя - Модрич»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Югославии Предраг Миятович рассказал о том, кто, по его мнению, должен получить «Золотой мяч» по итогам 2018 года.

Модрич провел фантастический год на личном и командном уровне, выиграв Лигу чемпионов и дойдя до финала чемпионата мира. Он человек года, и я думаю, что именно Лука станет обладателем «Золотого мяча». Я не вижу других футболистов в этом году с достижениями Модрича. У обладателя «Золотого мяча»-2018 есть только одно имя - Лука Модрич.