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Бензема: «Забить Кариусу было не так просто, как могло показаться по ТВ»

сегодня, 07:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметил, что его гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов-2017/18 (3:1) не был слишком простым. Французский форвард открыл счёт в той встрече после грубой ошибки голкипера «красных» Лориса Кариуса, который крайне неудачно ввёл мяч в игру.

Для меня этот гол не был таким простым. Думаю, это было одно из лучших моих выступлений за «Реал» с точки зрения того, как я работал с мячом, обрабатывал его, бил по воротам, и так далее.

Тот гол не был таким простым, как могло показаться по телевидению. Многие могли подумать наоборот, но это не так, потому что для этого гола требовалась серьёзная концентрация и хорошая реакция.

Я считаю, что нападающий должен уметь предвидеть подобные ситуации.

Гол Бензема в ворота Кариуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Бензема также отметил, что с уходом Криштиану Роналду он стал чаще бить по воротам и забивать. 

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Don fagot
Don fagot
   44 / 747
сегодня в 10:26
Ли Гын Хо: Забить дыркинфееву было раз плюнуть
ДСА
ДСА
   87 / 747
сегодня в 08:18
Надо же и себя любимого похвалить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   133 / 747
сегодня в 08:15
Когда это было?
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