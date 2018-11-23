Бензема: «Забить Кариусу было не так просто, как могло показаться по ТВ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметил, что его гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов-2017/18 (3:1) не был слишком простым. Французский форвард открыл счёт в той встрече после грубой ошибки голкипера «красных» Лориса Кариуса, который крайне неудачно ввёл мяч в игру.

Для меня этот гол не был таким простым. Думаю, это было одно из лучших моих выступлений за «Реал» с точки зрения того, как я работал с мячом, обрабатывал его, бил по воротам, и так далее.

Тот гол не был таким простым, как могло показаться по телевидению. Многие могли подумать наоборот, но это не так, потому что для этого гола требовалась серьёзная концентрация и хорошая реакция.

Я считаю, что нападающий должен уметь предвидеть подобные ситуации.