Бербатов: «МЮ должен сделать всё, чтобы удержать Рэшфорда»

Бывший игрок МЮ Димитар Бербатов прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд рассматривает вариант с переходом в «Реал».

Я не очень удивился подобным новостям. Думаю, Моуриньо должен больше доверять Рэшфорду. Маркус может и не внести в этом сезоне свой топ-вклад в успехи МЮ , но он хороший игрок с большим будущим.

Если он недоволен количеством игрового времени, то я могу понять его. Мне было бы очень грустно узнать, что Рэшфорд уходит. МЮ должен сделать всё возможное, дабы удержать игрока, но можно понять и Маркуса, когда речь идет о «Реале».

Не факт, что в «Реале» он будет чаще появляться на поле, но когда ты немного запутался, то зачастую забываешь об этих деталях и соблазняешься громким именем клуба.