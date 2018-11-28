МЮ вырвал победу у «Янг Бойз»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ с трудом обыграл «Янг Бойз». Таким образом, манкунианцы вышли в плей-офф, поскольку в параллельной встрече «Валенсия» уступила «Ювентусу».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:0 (0:0)
Гол: Феллаини 90+1
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Мата 72), Смоллинг, Джонс, Шоу, Феллаини, Матич, Фред (Погба 65), Лингард (Лукаку 64), Рэшфорд, Марсьяль
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Янг Бойз»: фон Балмос, Мбабу, Камара, Фон Берген (Гарсия 46), Бенито, Лаупер, Сулеймани (Фасснахт 66), Соу, Аэбишер, Ассале, Нсаме (Нгамале 83)
Главный тренер: Сеоане Жерардо.
Предупреждения: Матич 22, Камара 48, Бенито 61, Валенсия 72
Судья: Брих Феликc.
Шахматы и то динамичнее выглядят...
((
Шахматы и то динамичнее выглядят...
((
Штрафной большую часть игры . А болельщики кому это нравится, может вам вид хобби-спорта поменять?на шахматы к примеру...Вы же все равно ничерта не видите.Иногда мне кажется, что это болельщики мс и ливерпуля, тролящие мю. Другую причину их неадекватности я не нахожу. Кто за маура, тот против мю.
Штрафной большую часть игры . А болельщики кому это нравится, может вам вид хобби-спорта поменять?на шахматы к примеру...Вы же все равно ничерта не видите.Иногда мне кажется, что это болельщики мс и ливерпуля, тролящие мю. Другую причину их неадекватности я не нахожу. Кто за маура, тот против мю.
Браво Феллайни! Как всегда хорош в концовке. Хотя гол грязный.
Браво Феллайни! Как всегда хорош в концовке. Хотя гол грязный.
Нормальный же состав у Мю, а забивать некому..
Защита так себе, эта факт.
Но в остальном все порядке.
С победой болельщиков и выходом в плей офф.
Нормальный же состав у Мю, а забивать некому..
Защита так себе, эта факт.
Но в остальном все порядке.
С победой болельщиков и выходом в плей офф.
Тем не менее, всех болельщиков МЮ с победой и выходом в плей-офф!
Тем не менее, всех болельщиков МЮ с победой и выходом в плей-офф!
МЮ в 1/8!
МЮ в 1/8!
Хоффенхайм--8 .
Моуриньо- это несчастье современного футбола.
Хоффенхайм--8 .
Моуриньо- это несчастье современного футбола.