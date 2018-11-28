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МЮ вырвал победу у «Янг Бойз»

28 ноября 2018, 00:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ с трудом обыграл «Янг Бойз». Таким образом, манкунианцы вышли в плей-офф, поскольку в параллельной встрече «Валенсия» уступила «Ювентусу».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:0 (0:0)
Гол: Феллаини 90+1

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Мата 72), Смоллинг, Джонс, Шоу, Феллаини, Матич, Фред (Погба 65), Лингард (Лукаку 64), Рэшфорд, Марсьяль
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Янг Бойз»: фон Балмос, Мбабу, Камара, Фон Берген (Гарсия 46), Бенито, Лаупер, Сулеймани (Фасснахт 66), Соу, Аэбишер, Ассале, Нсаме (Нгамале 83)
Главный тренер: Сеоане Жерардо.

Предупреждения: Матич 22, Камара 48, Бенито 61, Валенсия 72

Судья: Брих Феликc.

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Все комментарии
anyway
anyway ответ Ptaha91 (раскрыть)
28 ноября 2018 в 17:57
скаузеры находят позитив и радость от безтрофейного ливера?
galem72
galem72
28 ноября 2018 в 10:57
Тот случай, когда от этой победы совершенно нет никакой радости. В какое же 💩 играет Юнайтед!

Шахматы и то динамичнее выглядят...
((
4ел
4ел
28 ноября 2018 в 10:26
Это как нужно упасть, чтобы находить позитив в победе над янг бойз?Играем на равных с командами из нижних таблиц слабых чемпионатов и ещё чему-то радуемся. Тьфу, смотреть противно. Не припоминаю, чтобы комада Фергюсона за 90 мин.2-3 раза били по воротам( и не факт, что в створ) и оборонялась в своей
Штрафной большую часть игры . А болельщики кому это нравится, может вам вид хобби-спорта поменять?на шахматы к примеру...Вы же все равно ничерта не видите.Иногда мне кажется, что это болельщики мс и ливерпуля, тролящие мю. Другую причину их неадекватности я не нахожу. Кто за маура, тот против мю.
Ptaha91
Ptaha91 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
28 ноября 2018 в 09:15
Вау... уважение тебе от меня, не знаю как еще можно находить позитив и радость от победы над Янг Бойс с такой игрой от топ клуба...
RMUKMU
RMUKMU
28 ноября 2018 в 08:33, ред.
Не хочется радоваться вымученной в самом конце победе над Янг Бойз, но приходится, ибо нервы в последнем туре никому не нужны.
Браво Феллайни! Как всегда хорош в концовке. Хотя гол грязный.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
28 ноября 2018 в 06:55, ред.
Всех с заслуженной победой, проявлением характера во второй подряд игре ЛЧ и выходом в 1/8! Игра была неплохая, только реализация хромала в частности у Рэшфорда и МЮ должен был делать счет 3-0, а у Янг Бойз моментов не было кроме одного где спас ДДХ. Жаль только что Перейра не сыграл, надо было ему дать игровое время а Матичу нужно передохнуть.
Гус Пойет
Гус Пойет
28 ноября 2018 в 05:22
Ой как натужно!
neomessi
neomessi
28 ноября 2018 в 04:37
Поздравляю
Санчо Панса
Санчо Панса
28 ноября 2018 в 03:06
Всего лишь 1-0? Скромненько, красные дъяволы! Спасибо Маруану за его победный гол) Смена имиджа пошла любимцу Маура на пользу.
SSC Napoli
SSC Napoli
28 ноября 2018 в 01:39
Гол МЮ забит с нарушением, бельгиец рукой подыграл себе.
En Sabah Nur
En Sabah Nur
28 ноября 2018 в 01:25
Моура и его МЮ с выходом 1/8!
Mustained
Mustained
28 ноября 2018 в 01:22
Повезло переводчику
allemz
allemz
28 ноября 2018 в 01:20
Не отскок, а отскокище.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
28 ноября 2018 в 01:17
Мдэээ)
Нормальный же состав у Мю, а забивать некому..
Защита так себе, эта факт.
Но в остальном все порядке.
С победой болельщиков и выходом в плей офф.
anyway
anyway
28 ноября 2018 в 01:10
95-shishani-95
95-shishani-95
28 ноября 2018 в 01:05
МЮ должен выносить таких команд!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Заратустра (раскрыть)
28 ноября 2018 в 01:00
Имел право на это, все-таки молодых мальчиков обыграли)
cannongun
cannongun
28 ноября 2018 в 00:59, ред.
на тотальном скилле тренера. теперь Жозика не уволят
SpartakАдекват
SpartakАдекват
28 ноября 2018 в 00:58
Да уж...без нервов матчи МЮ в последнее время редко проходят( Не стал исключением и сегодняшний очень трудный поединок.
Тем не менее, всех болельщиков МЮ с победой и выходом в плей-офф!
Заратустра
Заратустра
28 ноября 2018 в 00:57
Маур отжёг в концовке)
МЮ в 1/8!
Roman73
Roman73
28 ноября 2018 в 00:56, ред.
Юнайтид забил 6 мячей в 5 матчах.
Хоффенхайм--8 .
Моуриньо- это несчастье современного футбола.
SSC Napoli
SSC Napoli
28 ноября 2018 в 00:55
Ты ли это МЮ)
Evilhuman
Evilhuman
28 ноября 2018 в 00:54
МЮ с тяжёлой победой и продолжением ЛЧ, игра не ахти,но хоть дожали
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